Як виглядала іменинниця Ротару в молодості: кращі архівні фото

7 серпня народна артистка святкує день народження. З цієї нагоди ми зібрали рідкісні фото Софії Михайлівни, зроблені в роки її молодості
Софія Ротару в молодості - дивитися фото / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
Крім розкішного голосу, який неможливо сплутати з кимось іншим, багато років Софія Михайлівна дивує шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
Якщо порівняти її в молодості і нинішню, то й особливої різниці не побачиш! Про секрети краси Ротару нещодавно, до речі, розповів пластичний хірург.
З юних років Ротару виглядала чудово – темноволоса дівчина середнього зросту – 170 см – і невеликою вагою. Вона відразу виділялася серед своїх ровесниць. До чарівного зовнішнього вигляду Софії Ротару додавався ще й талант.
Співачка з'явилася на радянській естраді зовсім юною дівчиною в складі естрадного ансамблю "Червона рута", який в основному виконував популярні пісні, що стали для співачки візитівкою.
Та коли ансамбль розпався, Ротару довелося шукати новий стиль не тільки в музиці, але і в зовнішності.
В журналістиці 5 років, починала свій кар'єрний шлях з копірайтингу. Анастасія стежить не тільки за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а й проводить інтерв'ю з зірками. Навчається ораторському мистецтву. Захоплюється подорожами, грає в мафію, займається плаванням.
Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.