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Як виглядала іменинниця Ротару в молодості: кращі архівні фото

Анастасія Очеретнюк Анастасія Очеретнюк редактор рубрики Шоу-бізнес Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
7 серпня, 14:47
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7 серпня народна артистка святкує день народження. З цієї нагоди ми зібрали рідкісні фото Софії Михайлівни, зроблені в роки її молодості
Софія Ротару в молодості - дивитися фото
Софія Ротару в молодості - дивитися фото / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Крім розкішного голосу, який неможливо сплутати з кимось іншим, багато років Софія Михайлівна дивує шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Якщо порівняти її в молодості і нинішню, то й особливої різниці не побачиш! Про секрети краси Ротару нещодавно, до речі, розповів пластичний хірург.

Молода Софія Ротару / Архівне фото

З юних років Ротару виглядала чудово – темноволоса дівчина середнього зросту – 170 см – і невеликою вагою. Вона відразу виділялася серед своїх ровесниць. До чарівного зовнішнього вигляду Софії Ротару додавався ще й талант.

Софія Ротару в молодості / Кадр з відео

Співачка з'явилася на радянській естраді зовсім юною дівчиною в складі естрадного ансамблю "Червона рута", який в основному виконував популярні пісні, що стали для співачки візитівкою.

Як Софія Ротару виглядала в молодості / Скріншот з відео

Та коли ансамбль розпався, Ротару довелося шукати новий стиль не тільки в музиці, але і в зовнішності.

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Софія Ротару архівні фото / Скріншот з відео

Фото молодої Софії Ротару / Вікіпедія

Софія Ротару / Фото: Вікіпедія

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару з чоловіком Анатолієм Євдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару і Анатолій Євдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Своє 74-річчя Софія Михайлівна разом із родиною святкує в Італії. Ми вже показували раніше чарівні фото іменинниці в сукні-вишиванці.

Анастасія Очеретнюк
Анастасія Очеретнюк редактор рубрики Шоу-бізнес

В журналістиці 5 років, починала свій кар'єрний шлях з копірайтингу. Анастасія стежить не тільки за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а й проводить інтерв'ю з зірками. Навчається ораторському мистецтву. Захоплюється подорожами, грає в мафію, займається плаванням.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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