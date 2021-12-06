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Софія Ротару "накинулась" на співробітника під час виступу у Москві: Куди вийшов?!

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 15:19
В закладинки
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Легендарна співачка любить, коли її концерти проходять за чітко підготовленим планом. Однак одна помилка чоловіка вивела Ротару на бурхливі емоції
Софію Ротару сильно розгнівав техпрацівник під час виступу на "Пісні року".
Софію Ротару сильно розгнівав техпрацівник під час виступу на "Пісні року". / Фото: Скріншот з YouTube, sofiarotaru47

Відомо, що Софія Ротару взяла участь у фестивалі "Пісні року" в Москві. Під час виступу артистка неочікувано перед публікою накричала на технічного працівника. І все через те, що чоловік просто підійшов занадто близько до сцени.

Так, коли Софія Михайлівна під час перерви між виконанням піснями йшла до краю сцени, аби прийняти квіти від шанувальників. Тоді її не на жарт розлютила присутність помічника. Знаменитість помітила його серед свого балету та музикантів, хоча він мав перебувати у іншому місці, пише "КП".

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Софія Ротару накричала на технічного працівника.
Софія Ротару накричала на технічного працівника. / Фото: sofiarotaru47

Такий інцидент звісно ж потрапив на відео, яке опублікували на YouTube. На ролику чути, як артистка не стримала емоцій, та на сцені в присутності слухачів і камер стала кричати на співробітника: "Куди вийшов? Куди?!".

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Ймовірно, чоловік зрозумів, що щось зробив не так і стрімко повернувся на своє робоче місце, а Ротару продовжила виступати.

Софія Ротару розлютилася на концерті у Москві.
Софія Ротару розлютилася на концерті у Москві. / Фото: sofiarotaru47

Зазначимо, що концерт пройшов в московському "Мегаспорті" в рамках щорічного заходу "Пісня року". Цей фестиваль транслюватимуть по ТБ вже в наступному році. Ротору на сцені виконала свої найпопулярніші хіти.

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Нагадаємо, що Софія Михайлівна після початку російської агресії скасувала гастролі у Росії, однак все ще продовжує брати участь в деяких концертах, зокрема "Пісня року".

До речі, у листопаді стало відомо, що Софію Ротару хочуть позбавити звання почесної громадянки Криму через її позицію щодо статусу півострова. Так, раніше сестра Ротару – Ауріка зізналася, що вони чекають на повернення тимчасово окупованого Росією Криму під контроль України.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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