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Софія Ротару не стала мовчати про вторгнення Росії: По всій Україні точаться жорстокі бої

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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28 лютого, 18:56
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Як і багато знаменитостей Софія Ротару опублікувала пост про війну в Україні
/ Фото: Instagram

Українська армія продовжує давати відсіч окупантам. Багато українських зірок у себе в соцмережах розповідають і показують, як російська армія руйнує українські міста . Софія Ротару теж не стала мовчати.

Співачка разом із сім'єю зараз перебуває у Києві. Як і багато хто вона мріє про мир.

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Сумно, сумно аж за край...
Незалежність і свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників та МИР в УКРАЇНІ! Пишу цей текст і так, мої руки трясуться. Тремтять, тому що по всій Україні йдуть жорстокі бої ... Сил нам усім і миру!

Софія Ротару також процитувала слова пісні "Одна калина".

Одна калина за вiкном,
Одна батьківщина за столом
Одна стежина, щоб до дому йшла сама,
Одна любов на всю життя,
Одна журба до забуття
І Україна, бо у нас іншої нема!

Раніше Катя Осадча закликала Ганну Сєдокову не мовчати і говорити про російську агресію.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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