Софія Ротару з роками не змінюється: дивимось архівні фото співачки

Цього року Софії Ротару виповнилося 74 роки. У Мережі часто люблять писати, що співачка знає секрет молодості

Як Софія Ротару виглядала в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Проте їм ділитись легендарна артистка не поспішає. Хоч іноді у ЗМІ і з'являються версії, як Софії Ротару вдається залишатися такою молодою , але й ці чутки співачка не коментує. Пропонуємо переглянути архівні фото співачки, та порівняти її в молодості та зараз.

Софія Ротару народилася в багатодітній сім'ї, де всі любили музику. Співачка має двох братів і трьох сестер.

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З дитинства у Софії Ротару був сильний та гарний голос , за це односельці називали її "соловейком".

Майбутня співачка з юних років брала участь у конкурсах самодіяльності та перемагала. До речі, один із них відіграв важливу роль не тільки в кар'єрі співачки, а й у її особистому житті. Після перемоги на конкурсі фото юної Софія Ротару потрапило на обкладинку журналу "Україна". Майбутній чоловік закохався у Ротару, побачивши її фото на обкладинці журналу.

Те саме фото Софії Ротару на обкладинці журналу "Україна" / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

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Зліт музичної кар'єри у Ротару розпочався з її участі у фільмі "Червона рута" у 1971 році. У картині артисти виконували пісні Володимира Івасюка.

До цього дня у репертуарі Софії Ротару присутні пісні Володимира Івасюка. У своїх рідкісних інтерв'ю співачка визнає, що більше таких композиторів немає.

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Як і багато зірок, Софія Ротару веде Instagram, щоб залишатися на зв'язку з шанувальниками. Але у себе в соцмережах артистка майже не ділиться архівними фото . Ми зібрали рідкісні знімки співачки із сестрами та в молодості.

Софія Ротару в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/ Софія Ротару в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/ Софія Ротару в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/ Софія Ротару в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/ Софія Ротару в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/ Софія Ротару в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/ Софія Ротару в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/ Софія Ротару в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/ Софія Ротару в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/ Софія Ротару в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/ Софія Ротару в молодості / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/ 1 /11

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