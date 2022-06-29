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Софія Ротару повернулася у соцмережі. Серце співачки розривається від болю

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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29 червня, 15:50
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Остання публікація Національної легенди України датується ще лютим. Артистка не змогла мовчати про терор окупантів
Софія Ротару перервала тривалу мовчанку у соцмережах
Софія Ротару перервала тривалу мовчанку у соцмережах / Фото: Колаж: Сьогодні

Не всі українські артисти щодня показують світові жорстокість російської армії. Деяких зірок шанувальники зовсім втратили з поля зору, як наприклад Олега Винника . Вже тривалий час публічно не коментує війну в Україні і Народна артистка України, Софія Ротару. Ми розповідали, що за співачку у розпал повномасштабного наступу рашистів пояснювався її концертний директор, Сергій Лавров.

Однак, кривавий теракт окупантів у Кременчуці перервав тривалу мовчанку Софії Михайлівни. 74-річна співачка опублікувала у своєму Instagram сторіз. В якому написала назву міста та дату ракетного обстрілу.

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Скріншот Instagram/sofiarotaru.official

До скорботної сториз Софія Михайлівна більше нічого не додала. Зазначимо, що остання публікація Ротару датується 28 лютого. Тоді співачка повідомила, що вона у Києві. І додала.

Незалежність та свобода коштують дорого – це правда. Але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України? Ці факти розривають моє серце на частини!, – написала у лютому Ротару.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що у багатьох знаменитостей Instagram видаляє правдиві публікації про війну в Україні.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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