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Софія Стужук не стала багато постити про війну в Україні, бо "весь світ і так кричить"

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21 березня, 00:10
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Софія Стужук опублікувала нову посаду і пояснила, чому не поспішала багато розповідати про війну
Софія Стужук спростувала, що вона не говорить про війну в Україні
Софія Стужук спростувала, що вона не говорить про війну в Україні / Фото: скриншот

Софія Стужук публікувала кілька постів, не приховуючи свого страху за життя дітей та близьких. Блогер казала, що вона проти війни і згадувала по напад Росію. Але минуло трохи часу і Стужук вирішила піти із соцмереж. У своєму Telegram-каналі вона розповіла, що вони з дітьми зараз перебувають у Ризі.

На 25-й день війни Софія Стужук в Instagram вирішила пояснити, чому вирішила багато не публікувати про війну. Блогер зазначила, що вона любить Україну та Київ. Вона ніколи не могла уявити, що може статися війна.

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Я з перших днів відмовилася піддаватися екстремізму і божевільній агресії ненависті, які, звичайно, частково виправдані в такій ситуації. Все, що мені хотілося б, як і кожному з нас – це щоб це припинилося.

Стужук закликали звертатися до своїх підписників із Росії та намагатися їм розповісти всю правду, але вона не стала цього робити.

Весь світ кричить. Усі країни кричать. Президенти, знаменитості ... знає і просить весь світ. Але все продовжується. Тому що "десь там" так за нас вирішили. Тому що "комусь там" життя людей – розмінні монети для досягнення якихось "глобальних цілей". Кому вони, до біса, потрібні ці цілі? Нам потрібні наші життя, наші будинки. Усім потрібен лише МИР!

Блогер додала, що зараз вона знаходиться в чужій країні, втратила практично все і їй важко.

У Stories Стужук спростувала, що мовчить про війну в Україні та додала, що говорила поки могла.

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Скріншот: Instagram

Нагадаємо, у Мережі критикують Регіну Тодоренко через те, що вона мовчить про війну в Україні.

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