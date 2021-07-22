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Софія Стужук оголила сідниці на чуттєвих фото, які зробив Андрій Шатирко (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
22 липня, 20:00
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Блогерка Софія Стужук, на яку підписано в Instagram понад п'ять мільйонів людей, поділилася з шанувальниками відвертими кадрами і не менш відвертими думками
Софія Стужук позувала напівоголеною
Софія Стужук позувала напівоголеною / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Українська блогерка Софія Стужук, яку нещодавно зацькували російські фанати, влаштувала чуттєву фотосесію в спальні. Дівчина позувала в топі й спідній білизні, лежачи на ліжку, та продемонструвала струнку фігуру й спокусливі форми. Фотосесію блогерка супроводила текстом і адресувала його дівчатам, які бояться залишитися одні.

Новими фото Софія Стужук поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Страшно залишитися одній. Якщо тобі теж страшно, то я тут, щоб підбадьорити тебе. Знаєте, коли страшно? Коли "всю себе без залишку чоловікові". Коли є залежність ментальна або фінансова – коли здається і розумієш, що самій важкувато буде. Страшно відповідальність брати на себе. Адже витік простиц – не вибудовувати залежні стосунки, а завжди залишатися особистістю, – написала Софія Стужук.

Блогерка закликала своїх підписниць кайфувати від життя, займатися улюбленою справою і піклуватися про себе. За словами Софії, якщо дівчина буде живою і цікавою, точно не буде одна. Потім Стужук додала, що набагато краще бути вільною, ніж в небажаних стосунках.

Софія Стужук позувала для Андрія Шатирко
Софія Стужук позувала для Андрія Шатирко / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Софія також запропонувала шанувальникам вгадати, хто зробив ці чуттєві знімки.

"Кучерявенький", – написали Софії, маючи на увазі її нового бойфренда, Андрія Шатирко.

Блогерка підтвердила.

Скріншот Instagram

Дивіться інтерв'ю з Софією Стужук:

Раніше Софія Стужук знялася у відвертій фотосесії для Playboy.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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