Софія Стужук оголила сідниці на чуттєвих фото, які зробив Андрій Шатирко (фото)

Блогерка Софія Стужук, на яку підписано в Instagram понад п'ять мільйонів людей, поділилася з шанувальниками відвертими кадрами і не менш відвертими думками

Софія Стужук позувала напівоголеною / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Українська блогерка Софія Стужук, яку нещодавно зацькували російські фанати, влаштувала чуттєву фотосесію в спальні. Дівчина позувала в топі й спідній білизні, лежачи на ліжку, та продемонструвала струнку фігуру й спокусливі форми. Фотосесію блогерка супроводила текстом і адресувала його дівчатам, які бояться залишитися одні.

Новими фото Софія Стужук поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Страшно залишитися одній. Якщо тобі теж страшно, то я тут, щоб підбадьорити тебе. Знаєте, коли страшно? Коли "всю себе без залишку чоловікові". Коли є залежність ментальна або фінансова – коли здається і розумієш, що самій важкувато буде. Страшно відповідальність брати на себе. Адже витік простиц – не вибудовувати залежні стосунки, а завжди залишатися особистістю, – написала Софія Стужук.

Блогерка закликала своїх підписниць кайфувати від життя, займатися улюбленою справою і піклуватися про себе. За словами Софії, якщо дівчина буде живою і цікавою, точно не буде одна. Потім Стужук додала, що набагато краще бути вільною, ніж в небажаних стосунках.

Софія Стужук позувала для Андрія Шатирко / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Софія також запропонувала шанувальникам вгадати, хто зробив ці чуттєві знімки.

"Кучерявенький", – написали Софії, маючи на увазі її нового бойфренда, Андрія Шатирко.

Блогерка підтвердила.

Скріншот Instagram

Дивіться інтерв'ю з Софією Стужук:

Раніше Софія Стужук знялася у відвертій фотосесії для Playboy.