Софія Стужук опублікувала свої особисті фото до схуднення: Соромно показувати (до і після)

Блогерка-мільйонниця поділилася з шанувальниками результатами схуднення за три тижні. Однак на цьому дівчина вирішила не зупинятися

Блогерка Софія Стужук показала результати схуднення / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

26-річна українська блогерка Софія Стужук, яка в прямому ефірі зробила операцію в Едгара Камінського, показала свої фотографії до і після схуднення. Вона повідомила, що за 21 день втратила всього два кілограми, але тіло візуально покращилося.

Фотографії Софія Стужук опублікувала в Instagram. Блогерка зізналася, що після смерті чоловіка (Дмитро Стужук помер від ускладнень COVID-19 в жовтні 2020-го, – ред.), вона набрала 10 кілограмів. Такого з Софією, за її словами, ніколи не було, але і після цього взяти себе в руки й схуднути їй довго не вдавалося.

Наразі блогерка зізнається, що її трансформація тіла триває.

Просто майте на увазі, що мені пипець як соромно показувати Вам ці фото. 21 день ми тренувалися майже щодня, харчувалися правильно, ходили на масажі кілька разів на тиждень, намагалися бути активними, навіть робили обгортання, тейпування і ходили в сауни. Виключили все шкідливе, фастфуд, цукор, алкоголь, перекуси тощо. Двічі зірвалися, – написала Софія Стужук.

Софія Стужук до і після схуднення / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

За цей час у Софії Стужук пішло в талії п'ять міліметрів.

Софія Стужук схудла на два кілограми / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Блогерка зазначила, що через місяць буде мати ще кращий вигляд.

Софія Стужук показала, як виглядає після схуднення / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Дивіться інтерв'ю з Софією Стужук в програмі "Зірковий шлях":

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