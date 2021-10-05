Соліст ТІК Віктор Бронюк схуд на 30 кілограмів. Дивіться, як він виглядає зараз (фото)

Український співак раніше важив 120 кілограмів, але зайва вага негативно впливала на самопочуття артиста

Віктор Бронюк до та після схуднення / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктору Бронюку, який раніше став співвласником IT-компанії, через зайву вагу важко було давати двогодинний концерт, грати з дітьми і навіть зав'язувати шнурки. Щоб привести себе в форму, співак записався в спортзал і переглянув свій раціон. Про це йдеться в програмі "Викриття" на YouTube-каналі Новіні.LIVE

Тричі на тиждень Віктор Бронюк разом з дружиною стали відвідувати фітнес-клуб. Також артист зайнявся скандинавською ходьбою.

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Віктор Бронюк з дружиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

У мене був період, я важив близько 120 кілограмів. Я в принципі людина, яка особливо не комплексує. Але коли зайва вага починає вносити тобі дискомфорт в життя, ти починаєш замислюватися, що треба позбутися тих зайвих кіло, – сказав соліст "ТІК".

Віктор Бронюк зараз / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Артист придумав свою систему харчування.

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Я виключив повністю алкоголь і намагаюся дотримуватися правильного харчування. Але, звичайно, я не став на 100% шанувальником здорового харчування. У мене є своя дієта . Вона називається "ПМЖ": спробуй менше жерти і все у вас вийде, – поділився Бронюк.

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