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Соліст ТІК Віктор Бронюк схуд на 30 кілограмів. Дивіться, як він виглядає зараз (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
5 жовтня, 07:47
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Український співак раніше важив 120 кілограмів, але зайва вага негативно впливала на самопочуття артиста
Віктор Бронюк до та після схуднення
Віктор Бронюк до та після схуднення / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктору Бронюку, який раніше став співвласником IT-компанії, через зайву вагу важко було давати двогодинний концерт, грати з дітьми і навіть зав'язувати шнурки. Щоб привести себе в форму, співак записався в спортзал і переглянув свій раціон. Про це йдеться в програмі "Викриття" на YouTube-каналі Новіні.LIVE

Тричі на тиждень Віктор Бронюк разом з дружиною стали відвідувати фітнес-клуб. Також артист зайнявся скандинавською ходьбою.

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Віктор Бронюк з дружиною
Віктор Бронюк з дружиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

У мене був період, я важив близько 120 кілограмів. Я в принципі людина, яка особливо не комплексує. Але коли зайва вага починає вносити тобі дискомфорт в життя, ти починаєш замислюватися, що треба позбутися тих зайвих кіло, – сказав соліст "ТІК".

Віктор Бронюк зараз
Віктор Бронюк зараз / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Артист придумав свою систему харчування.

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Я виключив повністю алкоголь і намагаюся дотримуватися правильного харчування. Але, звичайно, я не став на 100% шанувальником здорового харчування. У мене є своя дієта . Вона називається "ПМЖ": спробуй менше жерти і все у вас вийде, – поділився Бронюк.

Як зірки худнуть – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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