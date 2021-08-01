Солістка Go_A зізналася, що гонорари після Євробачення-2021 підскочили в 3 рази

Український гурт Go_A, який представляв нашу країну на пісенному конкурсі, зараз гастролює по Європі з концертами, де їх приймають дуже добре

Солістка Go_A Катерина Павленко розповіла про гонорар групи / Фото: instagram.com/monokatee

Солістка етнофольк групи Go_A Катерина Павленко, яка кожен день особисто переписується з одним з учасників Євробачення, розповіла, що група почала заробляти на 300 відсотків більше. Про це вона заявила в програмі Світське життя.

Але Катерина відразу ж додала, що до національного відбору вони були невідомою групою, яку знали лише обрані люди, тому збільшені гонорари не є захмарними.

Go_A на Wiwi Jam at Home / Фото: Скріншот з YouTube

У той же час солістка групи Go_A розповіла, що не живе на широку ногу і не витрачає багато грошей, особливо зараз, коли вони весь час на гастролях. Але нещодавно дозволила собі дорогу покупку:

У мене немає схильності купувати якісь дорогі речі, але вчора я пішла і купила собі духи Chanel.

Також під час інтерв'ю Павленко не змогла чітко відповісти, чи вільне її серце. Вона вирішила залишити це загадкою для шанувальників. А їх, до речі, стало набагато більше після Євробачення-2021, розповіла Катерина.

Тим часом солістка групи "The Hardkiss" презентувала кліп разом з кумою:

Нагадаємо, веселе відео на трек Шум Go_A, де вокалістка ліпить вареники, зібрало мільйон переглядів.