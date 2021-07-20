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Солістка ONUKA про небажану вагітність: Після позитивного тесту вийшла вся в істериці

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
20 липня, 14:48
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Ната Жижченко зізналася, що ніколи не хотіла стати мамою. Однак доля вирішила розпорядитися інакше. Зараз артистка виховує сина Олександра і не шкодує про своє рішення народити дитину
Ната Жижченко з ONUKA ніколи не хотіла дітей
Ната Жижченко з ONUKA ніколи не хотіла дітей / Фото: instagram.com/onukaofficial, Скріншот з YouTube

Солістка ONUKA Ната Жижченко не приховувала, що ніколи не хотіла мати дітей. Однак більше року тому вона все ж вперше стала мамою – артистка народила сина.

За словами Нати, її чоловік, Євген Філатов, завжди хотів мати нащадків. Ната вирішила, що точно ніколи не буде мамою. В інтерв'ю Маші Єфросиніній вона розповіла, як дізналася про вагітність.

На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками, – ділиться Ната.

Під час гастрольного туру в Китай Ната відчула одну з ознак вагітності – нудоту. Тоді артистка списала все на місцеву кухню.

Там дуже специфічна їжа, і мене постійно нудило від тих запахів. Коли ми вже їхали з аеропорту, насамперед я заїхала в аптеку, купила відразу два тести. І розумію, що тут комбо. Вийшла вся в істериці, я дійсно злякалася, – зізнається артистка.

Син співачки Onuka
Син співачки Onuka / Фото: instagram.com/onukaofficial

За словами артистки, чоловік дуже зрадів такій новині. Ната також розповіла, чому вона не хотіла мати дітей.

Мені ніколи не хотілося мати дітей, стати мамою, няньчитися, продовжувати свій рід, не дивлячись на гени, ніколи. Я завжди думала про те, яка це величезна відповідальність – це по-перше. По-друге, перенаселення планети...Через те, що така величезна кількість людей, не хотілося народжувати дитину і не бути впевненим у своїй можливості її виховати, зробити людиною. Навіщо це робити, просто тому що так прийнято? Цього я ніколи не розуміла, – пояснює Жижченко.

Раніше ми писали, що Onuka зіграє перший сольний концерт в цьому році.

Дивіться інтерв'ю Нати Жижченко для Маші Єфросиніної:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

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