Рятує репутацію: Лобода дасть благодійний концерт, аби допомогти українцям

Співачка активно почала говорити про свою позицію після того, як опинилася в списку артистів, яких хочуть позбавити звань

Світлана Лобода дасть благодійний концерт у Латвії / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода намагається врятувати репутацію, щоби її більше не засуджували за мовчання. Вона вже показала, як допомагає забезпечувати необхідним людей, змушених покинути свій дім через війну.

Співачка лише на 29-й день війни вперше сказала, що це Росія напала на Україну. Тепер артистка візьме участь у благодійному концерті, щоб допомогт зібрати пожертвування для українських дітей та сімей. Захід відбудеться завтра у Латвії.

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Спільно з Children's Hospital Foundation, президентом Латвії та першою леді країни ми зберемо кошти для гуманітарної допомоги всім, хто тимчасово залишив свої будинки в Україні та вимушено переїхав до Латвії, – написала співачка у себе в Telegram.

Скріншот: Instagram

До речі, не лише Світлана Лобода вирішила давати благодійні концерти. Тіна Кароль та Jerry Heil допомогли зібрати 2 мільйони злотих у польському місті Лодзь на допомогу українському народові.

Раніше ми розповідали, що російський репер Oxxxymiron зміг зібрати понад 53 тисячі доларів для України під час благодійного концерту у Лондоні.

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