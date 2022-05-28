Спорт-хвилинка: Лілія Ребрик у стильному костюмі показала універсальну розминку (відео)

У такий тяжкий для нашої країни час стан багатьох українців сильно погіршився – як моральний, так і фізичний

Лілія Ребрик показала легку розминку, яку можна робити щодня

Багато психологів радять людям, які зараз перебувають у більш-менш безпечному місці, намагатися продовжувати робити звичні речі і стежити за своїм здоров'ям настільки, наскільки це можливо.

Ведуча каналу "Україна" Лілія Ребрик спеціально для Unicef Ukraine записала відео із легкими спортивними вправами, які зможе повторити кожен.

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Лілія, одягнувши стильний костюм баклажанового відтінку, виконує легкий біг на місці, присідання та динамічну планку. Чудовий варіант на кожен день.

Варто пам'ятати, що фізичні вправи потрібно виконувати насамперед для підтримки свого здоров'я, а вже потім слід думати про зовнішній вигляд.

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У будь-якому випадку, подібні активності нікому не завадять і будуть корисні як для загального стану організму, так і для того, щоб тримати себе в тонусі, не набираючи зайві кілограми.

До речі, зараз Лілія Ребрик перебуває із сім'єю на заході України. Ведуча продовжує роботу – вона з'являється в ефірі "Ранку з Україною" разом із Анатолієм Анатолічем.

Раніше Лілія Ребрик дала інтерв'ю сайту "Сьогодні", де розповіла про те, як вона говорить з доньками про війну і які емоції переживає вона та її сім'я у цей тяжкий для всіх час.