Нацвідбір на Євробачення-2022: названо імена ведучих та восьми фіналістів

Через тиждень після оголошення лонг-листа учасників Національного відбору, названо імена тих, хто увійшов до фіналу.
Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022
- Alina Pash
- Cloudless
- KALUSH Orchestra
- LAUD
- Michael Soul
- Our Atlantic
- ROXOLANA
- Wellboy
Ведучою основної сцени стала Маша Єфросініна, а за лаштунками з учасниками спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.
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Імена членів журі поки що не розголошують, тому що не всі вони затверджені. Як повідомили в оргкомітеті, поки що ця інформація залишається в таємниці через деякі правові аспекти. Проте незабаром список тих, хто судитиме фіналістів Нацвідбору, буде оголошено.
Як стало відомо раніше, всього на участь у конкурсі було подано 284 заявки, а серед учасників не лише "новачки" української естради, а й вокалісти, які встигли заслужити кілька престижних нагород та звань.
Хто з цих претендентів представлятиме Україну на європейському вокальному конкурсі, стане відомо 12 лютого під час прямого ефіру телевізійного концерту на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ.
Нагадаємо, що конкурс "Євробачення-2022" пройде у місті Турині, в Італії. Грандіозний фінал вокального змагання відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня.
Також раніше повідомлялося, що фінал Нацвідбору цього року проводитиме інший ведучий. Сергій Притула прокоментував свій вихід з проєкту.