Нацвідбір на Євробачення-2022: названо імена ведучих та восьми фіналістів

Сьогодні оргкомітет вокального конкурсу назвав імена фіналістів Національного відбору Євробачення-2022. Попереду на учасників чекає глядацьке голосування

Сьогодні були названі імена 27 учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022 від України / Фото: tv.ua, ukranews.com

Через тиждень після оголошення лонг-листа учасників Національного відбору, названо імена тих, хто увійшов до фіналу.

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022

Alina Pash

Cloudless

KALUSH Orchestra

LAUD

Michael Soul

Our Atlantic

ROXOLANA

Wellboy

Финалисты "Нацвідбору" на "Євробачення-2022" / Фото: "Сегодня"

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Ведучою основної сцени стала Маша Єфросініна, а за лаштунками з учасниками спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.

Імена членів журі поки що не розголошують, тому що не всі вони затверджені. Як повідомили в оргкомітеті, поки що ця інформація залишається в таємниці через деякі правові аспекти. Проте незабаром список тих, хто судитиме фіналістів Нацвідбору, буде оголошено.

Як стало відомо раніше, всього на участь у конкурсі було подано 284 заявки, а серед учасників не лише "новачки" української естради, а й вокалісти, які встигли заслужити кілька престижних нагород та звань.

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Хто з цих претендентів представлятиме Україну на європейському вокальному конкурсі, стане відомо 12 лютого під час прямого ефіру телевізійного концерту на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ.

Нагадаємо, що конкурс "Євробачення-2022" пройде у місті Турині, в Італії. Грандіозний фінал вокального змагання відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня.

Також раніше повідомлялося, що фінал Нацвідбору цього року проводитиме інший ведучий. Сергій Притула прокоментував свій вихід з проєкту.