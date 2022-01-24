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Нацвідбір на Євробачення-2022: названо імена ведучих та восьми фіналістів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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24 січня, 13:31
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Сьогодні оргкомітет вокального конкурсу назвав імена фіналістів Національного відбору Євробачення-2022. Попереду на учасників чекає глядацьке голосування
Сьогодні були названі імена 27 учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022 від України
Сьогодні були названі імена 27 учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022 від України / Фото: tv.ua, ukranews.com

Через тиждень після оголошення лонг-листа учасників Національного відбору, названо імена тих, хто увійшов до фіналу.

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022

  • Alina Pash
  • Cloudless
  • KALUSH Orchestra
  • LAUD
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • ROXOLANA
  • Wellboy

Финалисты "Нацвідбору" на "Євробачення-2022"
Финалисты "Нацвідбору" на "Євробачення-2022" / Фото: "Сегодня"

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Ведучою основної сцени стала Маша Єфросініна, а за лаштунками з учасниками спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.

Імена членів журі поки що не розголошують, тому що не всі вони затверджені. Як повідомили в оргкомітеті, поки що ця інформація залишається в таємниці через деякі правові аспекти. Проте незабаром список тих, хто судитиме фіналістів Нацвідбору, буде оголошено.

Як стало відомо раніше, всього на участь у конкурсі було подано 284 заявки, а серед учасників не лише "новачки" української естради, а й вокалісти, які встигли заслужити кілька престижних нагород та звань.

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Хто з цих претендентів представлятиме Україну на європейському вокальному конкурсі, стане відомо 12 лютого під час прямого ефіру телевізійного концерту на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ.

Нагадаємо, що конкурс "Євробачення-2022" пройде у місті Турині, в Італії. Грандіозний фінал вокального змагання відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня.

Також раніше повідомлялося, що фінал Нацвідбору цього року проводитиме інший ведучий. Сергій Притула прокоментував свій вихід з проєкту.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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