Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!

Безос vs Ді Капріо

Гра в кальмара 2

Новий Холостяк

Ротару та Крим

Шоу "Маска". Сезон 2

Хаєк і привиди
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Стало відомо, хто побив музичного продюсера гурту KAZKA

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 21:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Правоохоронним органам вдалося з'ясувати особистість кривдника автора відомих пісень Миколи Журавльова, який завдав йому тяжких травм. Наразі триває слідство
Поліція затримала винуватця у нападі на композитора Миколу Журавльова
Поліція затримала винуватця у нападі на композитора Миколу Журавльова / Фото: Инстаграм

Кілька днів тому відомого композитора побили просто біля його будинку – хто і навіщо це зробив, було невідомо, тільки зараз поліція оприлюднила подробиці нападу. Як виявилося, Миколу, який отримав перелом черепа, чекав біля під'їзду нетверезий сусід і напав на нього. Чому це сталося не уточнюється.

Фото: Facebook

Внаслідок удару потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, а саме відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки, – повідомляється правоохоронними органами.

Фото: Instagram

Наразі підозрюваний перебуває в дільниці. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Реклама

Про сумний інцидент музикант розповів на своїй сторінці у соцмережі. До публікації він прикріпив кілька фото, на яких видно, що чоловік зараз перебуває у важкому стані – у нього перебинтовано голову та шви на підборідді, до того ж зір продюсера теж постраждав – він майже нічого не бачить одним оком.

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти