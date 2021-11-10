Стало відомо, хто побив музичного продюсера гурту KAZKA

Кілька днів тому відомого композитора побили просто біля його будинку – хто і навіщо це зробив, було невідомо, тільки зараз поліція оприлюднила подробиці нападу. Як виявилося, Миколу, який отримав перелом черепа, чекав біля під'їзду нетверезий сусід і напав на нього. Чому це сталося не уточнюється.
Внаслідок удару потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, а саме відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки, – повідомляється правоохоронними органами.
Наразі підозрюваний перебуває в дільниці. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Про сумний інцидент музикант розповів на своїй сторінці у соцмережі. До публікації він прикріпив кілька фото, на яких видно, що чоловік зараз перебуває у важкому стані – у нього перебинтовано голову та шви на підборідді, до того ж зір продюсера теж постраждав – він майже нічого не бачить одним оком.
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