Стало відомо, хто побив музичного продюсера гурту KAZKA

Правоохоронним органам вдалося з'ясувати особистість кривдника автора відомих пісень Миколи Журавльова, який завдав йому тяжких травм. Наразі триває слідство

Поліція затримала винуватця у нападі на композитора Миколу Журавльова / Фото: Инстаграм

Кілька днів тому відомого композитора побили просто біля його будинку – хто і навіщо це зробив, було невідомо, тільки зараз поліція оприлюднила подробиці нападу. Як виявилося, Миколу, який отримав перелом черепа, чекав біля під'їзду нетверезий сусід і напав на нього. Чому це сталося не уточнюється.

Фото: Facebook

Внаслідок удару потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, а саме відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки, – повідомляється правоохоронними органами.

Фото: Instagram

Наразі підозрюваний перебуває в дільниці. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Реклама

Про сумний інцидент музикант розповів на своїй сторінці у соцмережі. До публікації він прикріпив кілька фото, на яких видно, що чоловік зараз перебуває у важкому стані – у нього перебинтовано голову та шви на підборідді, до того ж зір продюсера теж постраждав – він майже нічого не бачить одним оком.

Читайте також: