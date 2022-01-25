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Стало відомо, у якому півфіналі виступить Україна на "Євробаченні"-2022

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 14:25
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Сьогодні в Турині відбулося жеребкування, на якому визначили, у яких півфіналах виступатимуть країни на "Євробаченні" у 2022 році. Не пропустіть!
Сьогодні були визначені учасники півфіналів "Євробачення"-2022
Сьогодні були визначені учасники півфіналів "Євробачення"-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Доки наші читачі обговорювали скандал на Нацвідборі "Євробачення" в Україні, з'явилася нова порція новин щодо підготовки до головного вокального конкурсу Європи. Відомі результати жеребкування, у рамках якого визначили, в якому півфіналі виступить Україна та інші учасники.

У якому півфіналі виступає Україна на "Євробаченні"-2022?

Так, під час трансляції з Палаццо Мадама у Турині озвучили, що представник від України виступить у першому півфіналі у його першій половині.

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Країни-учасники першого півфіналу "Євробачення"-2022

  • Албанія
  • Латвія
  • Швейцарія
  • Словенія
  • Болгарія
  • Молдова
  • Україна
  • Литва
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Росія
  • Португалія
  • Данія
  • Вірменія
  • Австрія
  • Хорватія
  • Ісландія
  • Греція
  • Франція
  • Італія

Украіна виступить в першому полуфіналі
Украіна виступить в першому полуфіналі / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Країни-учасники другого півфіналу "Євробачення"-2022

  • Великобританія
  • Іспанія
  • Німеччина
  • Чорногорія
  • Австралія
  • Грузія
  • Кіпр
  • Румунія
  • Чехія
  • Сербія
  • Фінляндія
  • Азербайджан
  • Сан Маріно
  • Польща
  • Бельгія
  • Північна Македонія
  • Швеція
  • Ізраїль
  • Мальта
  • Естонія
  • Ірландія

Жеребкування випадковим чином визначило порядок виступу країн
Жеребкування випадковим чином визначило порядок виступу країн / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Щодо країн Великої п'ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія), вони автоматично потрапляють у фінал, але зможуть голосувати таким чином: Франція та Італія – у першому півфіналі, Великобританія, Іспанія та Німеччина – у другому півфіналі.

Пізніше буде визначено порядок виступу країн у кожному із півфіналів.

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Нагадаємо, 66-й пісенний конкурс "Євробачення"-2022 пройде в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico. Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, а гранд-фінал – 14 травня. На цей раз участь бере 41 країна.

Щодо України, нашого представника буде названо після фіналу Нацвідбору 12 лютого.

Нагадаємо, раніше організатори представили гасло та логотип "Євробачення"-2022.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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