Стало відомо, у якому півфіналі виступить Україна на "Євробаченні"-2022

Сьогодні в Турині відбулося жеребкування, на якому визначили, у яких півфіналах виступатимуть країни на "Євробаченні" у 2022 році. Не пропустіть!

Сьогодні були визначені учасники півфіналів "Євробачення"-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Доки наші читачі обговорювали скандал на Нацвідборі "Євробачення" в Україні, з'явилася нова порція новин щодо підготовки до головного вокального конкурсу Європи. Відомі результати жеребкування, у рамках якого визначили, в якому півфіналі виступить Україна та інші учасники.

У якому півфіналі виступає Україна на "Євробаченні"-2022?

Так, під час трансляції з Палаццо Мадама у Турині озвучили, що представник від України виступить у першому півфіналі у його першій половині.

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Країни-учасники першого півфіналу "Євробачення"-2022

Албанія

Латвія

Швейцарія

Словенія

Болгарія

Молдова

Україна

Литва

Нідерланди

Норвегія

Росія

Португалія

Данія

Вірменія

Австрія

Хорватія

Ісландія

Греція

Франція

Італія

Украіна виступить в першому полуфіналі / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Країни-учасники другого півфіналу "Євробачення"-2022

Великобританія

Іспанія

Німеччина

Чорногорія

Австралія

Грузія

Кіпр

Румунія

Чехія

Сербія

Фінляндія

Азербайджан

Сан Маріно

Польща

Бельгія

Північна Македонія

Швеція

Ізраїль

Мальта

Естонія

Ірландія

Жеребкування випадковим чином визначило порядок виступу країн / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Щодо країн Великої п'ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія), вони автоматично потрапляють у фінал, але зможуть голосувати таким чином: Франція та Італія – у першому півфіналі, Великобританія, Іспанія та Німеччина – у другому півфіналі.

Пізніше буде визначено порядок виступу країн у кожному із півфіналів.

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Нагадаємо, 66-й пісенний конкурс "Євробачення"-2022 пройде в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico. Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, а гранд-фінал – 14 травня. На цей раз участь бере 41 країна.

Щодо України, нашого представника буде названо після фіналу Нацвідбору 12 лютого.

Нагадаємо, раніше організатори представили гасло та логотип "Євробачення"-2022.