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Старшого народила у 18: Ассія Ахат показала своїх синів (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
7 жовтня, 18:12
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Знаменита українська скрипалька раніше майже не ділилася з публікою знімками своїх дітей. У Асії два сина: Данило і Філіп. Молодша дитина артистки зараз вчиться в США
Як виглядають сини Асії Ахат - дивіться фото
Як виглядають сини Асії Ахат - дивіться фото / Фото: прес-служба, скриншот

Нещодавно в Мережі з'явилися фото синів Брітні Спірс, а тепер настав час подивитися, як зараз виглядають діти Ахат.

Ось, як виглядав молодший син Асії в 2017 році. Артистка рідко ділиться сімейними знімками.

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Скріншот: Instagram

Хлопець помітно виріс і ось, як Філіп виглядає зараз. Нещодавно йому виповнилося 18 років.

Фото: прес-служба

За словами Асії, з самого дитинства молодший син любив футбол і шахи, був допитливою дитиною. У своєму юному віці Філіп вже розвиває власний стартап і допомагає батькові з його бізнесом, він часто на літніх канікулах працював в супермаркетах і розставляв продукцію.

Фото: прес-служба

Старшого сина, Данила, Ассія Ахат після народження ростила сама – чоловік був в армії, а коли він повернувся, через деякий час, вони вирішили розлучитися. Данило народився, коли Асії було всього 18 років.

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Фото: скріншот

Сини Асії виросли справжніми чоловіками, а головний секрет її виховання – в спілкуванні з дітьми та вміння слухати їх.

Не думайте, що ваші діти повністю відверті з вами, навіть якщо вони слухняні. Будьте до них більш уважні і зставте запитання, – резюмує співачка в програмі ЖВЛ.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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