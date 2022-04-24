Стас Боклан присвятив сатиричну казку оркам армії РФ: не пропустіть історію про свиню та собака

Українська творчість під час війни спрямована на зображення страшної дійсності через звірства російської армії (ніщо не буде забуто), але також і на піднесення бойового духу українців. Новий твір Стаса Боклана – саме те, що у ці непрості дні нашої історії – треба почути кожному.
Зірка українського театру та кіно Стас Боклан, що раніше критикував акторів-путіністів, презентував сатиричний вірш, у якому розповів, як і звідки беруться російські окупанти.
Байка зірки, який виступив у новому образі – Дід Стас – була записана для Байрактар News від "Студії Квартал 95". Так, у творі розповідається про собаку "з колгоспу під назвою Радянський". Там жив пес, який зірвався з ланцюга і в результаті знюхався зі свинею, після чого в тому смердючому хліві з'явився свинособака, що став російським солдатом. Після того, як російський солдат приїхав в український Ізюм, він помер.
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Вам варто почути цю історію!
"СВИНЯ І СОБАКА"
Колись в росії, десь під брянськом
В колгоспі з назвою "Радянський"
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака
Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг
В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це
На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів – свобода…
Пес пішов у хлів
Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук
Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя
Такий гібрид на божу злість
В гівні і спить, в гівні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.
Мораль: коли свиню ї*ла собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.
А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди.
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