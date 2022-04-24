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Стас Боклан присвятив сатиричну казку оркам армії РФ: не пропустіть історію про свиню та собака

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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24 квітня, 10:11
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Нове відео від знаменитого артиста вже викликало надзвичайний резонанс, адже воно – про походження російських солдатів
Артист опублікував відео, присвячене оркам российской армии
Артист опублікував відео, присвячене оркам российской армии / Фото: boklanstas

Українська творчість під час війни спрямована на зображення страшної дійсності через звірства російської армії (ніщо не буде забуто), але також і на піднесення бойового духу українців. Новий твір Стаса Боклана – саме те, що у ці непрості дні нашої історії – треба почути кожному.

Зірка українського театру та кіно Стас Боклан, що раніше критикував акторів-путіністів, презентував сатиричний вірш, у якому розповів, як і звідки беруться російські окупанти.

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Байка зірки, який виступив у новому образі – Дід Стас – була записана для Байрактар News від "Студії Квартал 95". Так, у творі розповідається про собаку "з колгоспу під назвою Радянський". Там жив пес, який зірвався з ланцюга і в результаті знюхався зі свинею, після чого в тому смердючому хліві з'явився свинособака, що став російським солдатом. Після того, як російський солдат приїхав в український Ізюм, він помер.

Вам варто почути цю історію!

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"СВИНЯ І СОБАКА"

Колись в росії, десь під брянськом
В колгоспі з назвою "Радянський"
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака

Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг

В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це

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На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів – свобода…
Пес пішов у хлів

Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук

Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя

Такий гібрид на божу злість
В гівні і спить, в гівні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.

Мораль: коли свиню ї*ла собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди.

Також не пропустіть пародію Інни Приходько на Оксану Марченко.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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