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Ступка про образливі слова на адресу Монро: Потрібно зайнятися чисткою сміття зі своєї підсвідомості

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
16 серпня, 18:01
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Актор і телеведучий попросив вибачення у травесті-діви за те, що невтішно відгукнувся на її адресу в ефірі одного з телеканалів. Монро зазначила, що не ображена на Дмитра
Дмитро Ступка вибачився перед травесті-дівою Монро
Дмитро Ступка вибачився перед травесті-дівою Монро / Фото: instagram.com/monritta, instagram.com/stupka777

В Instastories Дмитро опублікував повідомлення, в якому вибачився перед Монро за те, що в ефірі телеканалу LIVE жартома застосував до неї займенник "воно".

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У Instagram Монро написала, що у неї "немає образи на ведучого", оскільки той, можливо, просто не знає, як звертатися до представників ЛГБТІК+.

Ми особисто знайомі, і я жодного разу не чула в свою сторону якихось грубих слів і дій, – написала Монро.

Дмитро відповів на її публікацію:

Дякую за толерантність до моєї недосконалості. Треба зайнятися чисткою сміття зі своєї підсвідомості. Вибач, я реально не хотів нікого образити, – написав Ступка.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що раніше Монро висловила своє обурення на адресу керівництва телеканалу, попросивши їх "провести лікнеп" серед своїх телеведучих. Її підтримали багато шанувальників, зазначивши, що Ступка "зганьбив своє знамените прізвище", проявивши подібну неповагу.

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Зазначимо, що найчастіше в скандальні ситуації потрапляє дружина Дмитра Ступки. Нещодавно вона обматюкала організаторів концерту реп-виконавця Jah Khalib.

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Дивіться інтерв'ю дружини Дмитра, Поліни Логунової, для "Зіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову - я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену ... Ось вона сидить в телеекрані й безглуздо посміхається.

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