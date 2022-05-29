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Божевільний переслідувач продовжує загрожувати Златі Огнєвіч – поліція безсила

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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29 травня, 10:00
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Співачка Злата Огнєвіч знову поскаржилася на неадекватного переслідувача, який продовжує переслідувати та загрожувати їй
Злату Огнєвіч продовжує переслідувати маніяк
Злату Огнєвіч продовжує переслідувати маніяк / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Життя Злати Огнєвіч, як і раніше, у небезпеці через божевільного "шанувальника" Вадима Лебедя, який вже понад три роки переслідує співачку та загрожує їй розправою.

Виконавиця вже неодноразово зверталася до правоохоронних органів з проханням захистити її від маніяка. І хоча поліція затримала сталкера Огнєвіч і звинуватила, чоловік опинився на волі до суду і продовжив своє "заняття".

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Щоб дістатися до співачки, Лебідь намагається використати всі можливі способи і навіть влаштувався працювати у службу таксі, якою часто користується виконавиця. В Instastories Злата розповіла, що чоловік, як і раніше, регулярно пише їй погрози та образи в соціальних мережах. На доказ своїх слів співачка знову показала скріншот листування з маніяком.

Ось одні з його повідомлень. Побачите, що він десь працює – вимагайте звільнення! Він хворий! – звернулася до своїх фоловерів Огнєвіч.

Скріншот

Як уже говорила Огнєвіч, у зв'язку з військовими діями в Україні розслідування справи Лебедя призупинилося. Проте співачка сподівається, що незабаром маніяк все ж опиниться за ґратами і перестане загрожувати розправою їй та її сім'ї.

Раніше Злата Огнєвіч зізналася, у яких стосунках зараз з Андрієм Задворним.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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