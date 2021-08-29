Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій

Роман TAYANNA

Викрали авто

Бебі-бум

Серіали вересня

П'ятий суддя "Маски"

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Сумська поскаржилася на здоров'я і нарвалася на критику своїх же прихильників

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
29 серпня, 15:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Акторка Ольга Сумська пройшла обстеження в клініці, про що розповіла підписникам в Instagram. Ті розкритикували зірку за рекламу
Ольга Сумська поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
Ольга Сумська поскаржилася на проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/olgasumska

Не всі поспівчували Ользі Сумській через її проблем зі здоров'ям. Артистка не уточнила, що саме з нею не так, але розповіла, що на час змушена відмовитися від вживання деяких продуктів і виконувати рекомендації лікарів.

Апарат показав всі продукти, які не сприймає мій організм – каву, чай, яйця, глютен, а я дуже люблю лате! Тож, на місць доведеться відмовитись від деяких продуктів і напоїв! – написала в пості Сумська.

Реклама

Вона додала, що їй також рекомендували займатися спортом і пити більше води.

Деякі підписники Ольги сумської їй поспівчували, але багато хто захейтив акторку за рекламу клініки.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Реклама

У коментарях Сумську критикують, а та навіть відповідає деяким користувачам.

  • "Розчарування, Оля, розчарування... Не треба реклами".
  • "От мені цікаво, а чому відомі люди не можуть рекламувати достойних представників нашої медицини? У чому розчарування?", – відповіла Ольга Сумська.
Скріншот: instagram.com/olgasumska

  • "Ніби розумна жінка, а аналізи на антитіла по долоні робить"
  • "Це просто реклама. Шкода, що медійні люди рекламують відверту нісенітницю. Але гроші вирішують все".
  • "Заплатили хорошу суму грошей! Прорекламувала. Ось і все!"

Скріншот: instagram.com/olgasumska
Реклама

Нещодавно Ольга Сумська святкувала 55-річчя. Ми публікували добірку архівних світлин акторки з часів її юності тут.

Про що говорить Instagram-сторінка Ольги Сумської – в сюжеті:

Реклама

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Опитування
Бебі-бум
Дружина Цекало вагітна!
Ого!
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти