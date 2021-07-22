Сумська в купальнику вразила фігурою, стоячи в обнімку з Борисюком в Єгипті (фото)

Прямо там Ольга Сумська і влаштувала сюрприз Віталію Борисюку – артистка підготувала "райський" сніданок в басейні. Тепер же зіркове подружжя просто ділиться яскравими моментами відпочинку та спільними щасливими селфі.
На фото, які з'явилися в Instagram-акаунті Ольги Сумської, вони з Віталієм Борисюком позують в басейні на території модного готелю Rixos Premium Magawish, в якому вони зупинилися. Акторка позувала в купальнику вишневого кольору, задоволено усміхаючись на камеру.
На іншому фото Ольга Сумська обняла Віталія Борисюка, який в той момент сміявся.
Ольга Сумська була з мінімумом макіяжу – зірка просто підкреслила очі та додала блиск на губи. Втім, зірка нерідко позує і без мейк-апу, показуючи, що природність прикрашає жінку. А на підтвердження того, ці чудові українки, які позували на дивовижних знімках без макіяжу.
Але зіркова парочка відпочивала не тільки в басейні. Ольга Сумська також показала кадри, як вони з чоловіком плавають в Червоному морі. Віталій Борисюк був в масці для дайвінгу та співав українську пісню.
Дивіться інтерв'ю Анни Борисюк про знущання в школі та акторську кар'єру:
Раніше Віталій Борисюк прямо в басейні заспівав Ользі Сумській свою нову пісню.