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Сумська в купальнику вразила фігурою, стоячи в обнімку з Борисюком в Єгипті (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
22 липня, 18:24
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Зіркова акторська пара Ольга Сумська та Віталій Борисюк продовжують свій насичений відпочинок в Хургаді, в Єгипті, куди вони прилетіли з їхньою молодшою донькою Анною
Віталій Борисюк та Ольга Сумська в Єгипті
Віталій Борисюк та Ольга Сумська в Єгипті / Фото: instagram.com/olgasumska

Прямо там Ольга Сумська і влаштувала сюрприз Віталію Борисюку – артистка підготувала "райський" сніданок в басейні. Тепер же зіркове подружжя просто ділиться яскравими моментами відпочинку та спільними щасливими селфі.

На фото, які з'явилися в Instagram-акаунті Ольги Сумської, вони з Віталієм Борисюком позують в басейні на території модного готелю Rixos Premium Magawish, в якому вони зупинилися. Акторка позувала в купальнику вишневого кольору, задоволено усміхаючись на камеру.

Ольга Сумська відпочиває в Єгипті з чоловіком
Ольга Сумська відпочиває в Єгипті з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

На іншому фото Ольга Сумська обняла Віталія Борисюка, який в той момент сміявся.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська була з мінімумом макіяжу – зірка просто підкреслила очі та додала блиск на губи. Втім, зірка нерідко позує і без мейк-апу, показуючи, що природність прикрашає жінку. А на підтвердження того, ці чудові українки, які позували на дивовижних знімках без макіяжу.

Ольга Сумська відпочинку в Єгипті
Ольга Сумська відпочинку в Єгипті / Фото: instagram.com/olgasumska

В тренді

Але зіркова парочка відпочивала не тільки в басейні. Ольга Сумська також показала кадри, як вони з чоловіком плавають в Червоному морі. Віталій Борисюк був в масці для дайвінгу та співав українську пісню.

Дивіться інтерв'ю Анни Борисюк про знущання в школі та акторську кар'єру:

Раніше Віталій Борисюк прямо в басейні заспівав Ользі Сумській свою нову пісню.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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