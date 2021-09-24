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Сумська – за обійми, а Зібров рекомендує баню: антистрес-поради від українських зірок

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
24 вересня, 13:12
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З вичавленого лимона перетворитися на щасливу і повну сил людину – просто. Принаймні так вважають українські селебрітіс, які поділилися кількома корисними порадами
Як позбутися стресу - поради від українських зірок
Як позбутися стресу - поради від українських зірок / Фото: instagram.com/olgasumska, instagram.com/pavlo_zibrov

Як підняти настрій після важкого дня? У знаменитостей, які часто працюють без вихідних, а до того ж займаються домашніми справами, є кілька порад, які допоможуть привести життя в норму і подолати втому.

Вікторія Дмитренко для програми "Сьогодні" на телеканалі "Україна" збирала рекомендації від українських зірок. Деякі з них ми випробували на собі – вони працюють.

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Якщо ви думали, що потрібно оплачувати психолога або відразу брати відпустку, щоб відновитися – помиляєтеся. Принаймні так кажуть герої сюжету. Акторка Ольга Сумська напругу знімає міцним сном, прогулянками з домашніми улюбленцями і обіймами з чоловіком.

Спілкування з близькими, поцілунки від мого коханого, і до речі, це дуже і дуже важливо для того, щоб відбулося таке перезавантаження, – ділиться Сумська.

Перезавантаження на свіжому повітрі після важкого дня рекомендує і Павло Зібров. На своїй заміській дачі зірковий вусань любить рибалити, спостерігає за видрами на озері, ходить по гриби. А ще добряче вибиває втому березовими віниками.

Розпалюю баньку з віником, п'ємо чай відварні з трав, ось так я відновлююся, – розповідає співак Павло Зібров.

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Павло Зібров радить від поганого настрою баню / Фото: YouTube

Змиває негатив водою і лідер групи "АНТИТІЛА" Тарас Тополя. Після цього, каже і сон і міцніше, і кохання – палкіше.

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Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

А ось співачці Анастасії Приходько зовсім не до стресів, адже у неї велика родина і багато роботи:

Чесно, мені ніколи розслабитися. Приходячи додому, у мене немає часу подивитися фільм або полежати у ванні, тому що я хапаю малюка, несу його купати, я граю, переодягаю, вкладаю спати.

Втомилися – знайдіть час на сон і відпочиньте від гаджетів, радять і лікарі. Адже перш за все слід розвантажити мозок, ну і звичайно не забувати про тіло. Регулярне харчування і прогулянки з друзями дійсно перетворять вас з вичавленого лимона в живу здорову людину.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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