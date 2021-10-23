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Чоловіка Софії Ротару не стало 19 років тому. Дивимося архівні фото пари

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
23 жовтня, 13:23
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Разом Анатолій Євдокименко і Софія Ротару прожили 34 роки, з яких 26 років не розлучалися ні на день
Софія Ротару і Анатолій Євдокименко
Софія Ротару і Анатолій Євдокименко / Фото: instagram.com/rotaru_sofia

Анатолія Євдокименка Герасимчука 23 жовтня 2002 року. Скільки б Софії Ротару не приписували романів, співачка вірна покійному чоловікові. Розповідаємо історію кохання Софії Ротару і Анатолія Євдокименка.

Співачка познайомилася з майбутнім чоловіком незвично. Після перемоги в одному з конкурсів самодіяльності фотографія юної Ротару потрапила на обкладинку журналу "Україна". Анатолій закохався в Ротару, побачивши її фото на обкладинці журналу.

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Те саме фото Софії Ротару на обкладинці журналу "Україна"
Те саме фото Софії Ротару на обкладинці журналу "Україна" / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

Євдокименко пообіцяв обов'язково одружитися зі співачкою. Їх зустріч все-таки відбулася, але Анатолію пройшлося поборотися за серце співачки.

Як зізнавалася потім в інтерв'ю співачка, майже два роки вона водила майбутнього чоловіка за ніс. Але він був такий уважний, турботливий і наполегливий, що Софії Ротару не могла не закохатися в нього.

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Пара одружилася 22 вересня 1968 року.

Весілля Софії Ротару й Анатолія Євдокименка в 1968 році
Весілля Софії Ротару й Анатолія Євдокименка в 1968 році / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Весілля Софії Ротару і Анатолія Євдокименка
Весілля Софії Ротару і Анатолія Євдокименка / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

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Через два роки у подружжя народився єдиний син Руслан.

Софія Ротару з чоловіком і сином
Софія Ротару з чоловіком і сином / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Анатолія і Софію пов'язували і робочі стосунки. Анатолій керував ансамблем "Червона рута" і був режисером-постановником концертних програм Ротару. Весь час чоловік співачки був поруч з нею.

Софія Ротару з чоловіком Анатолієм Євдокименко
Софія Ротару з чоловіком Анатолієм Євдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару і Анатолій Євдокименко
Софія Ротару і Анатолій Євдокименко / Фото: instagram.com/about_rotaru/

Софія Ротару з чоловіком і сином
Софія Ротару з чоловіком і сином / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Софія Ротару з чоловіком
Софія Ротару з чоловіком / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Чоловік Софії Ротару переніс кілька інсультів. Чоловік втратив здатність говорити, впав у кому. Ротару кинула всі сили і гроші з концертів на лікування кохання, боролася разом з ним, молилася за його одужання. Але в 2002-му трапився третій, останній напад.

Cофія Ротару важко переживала смерть чоловіка. Деякий час вона не з'являлася на публіці. Пережити трагедію її допомогла родина. Зараз поруч із Софією Ротару її син, невістка, онук і внучка.

Софія Ротару з родиною
Софія Ротару з родиною / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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