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Дружину Анатолія Анатоліча виписали з пологового будинку (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
23 липня, 15:33
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Цього тижня ведучий програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Анатолій Анатоліч і його дружина Юла стали батьками втретє. У пари народився син Ніл
Дружину Анатолія Анатоліча виписали з пологового будинку
Дружину Анатолія Анатоліча виписали з пологового будинку / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Вчора дружину Анатолія Анатоліча Юлу з новонародженим сином вже виписали з лікарні. На виписку Анатолій Анатоліч приїхав з дочками Лолітою і Алісою. Дівчата вперше побачили молодшого братика наживо , до цього – тільки на фотографіях. У себе в Instagram дружина Анатолій Анатоліча поділилася відео.

Побачивши сім'ю, дружина Анатолія Анатоліча Юла не стримала сліз. Вона зазначила, що більше не планує народжувати.

Я розумію, що такі моменти більше ніколи не повторяться в моєму житті. Це точно моя остання дитина, не знаю, як у чоловіка. Тому я кожну мить зараз переживаю, як останню, адже діти так швидко ростуть, – поділилася Юла в програмі "Ранок з Україною".

Анатолій Анатоліч забрав дружину з пологового будинку
Анатолій Анатоліч забрав дружину з пологового будинку / Фото: скриншот

Однак сам ведучий телеканалу "Україна" не виключає, що у Ніла може бути молодша сестричка або братик.

На сьогодні це наш остання дитина, а ось що буде далі – подивимося. Поки всю увагу будемо приділяти нашим дітям, – сказав Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч з сином Нілом
Анатолій Анатоліч з сином Нілом / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Пара вже планує першу поїздку новонародженого Нілу.

Уже навіть задумалися про те, щоб в серпні поїхати на відпочинок. Але точно не закордон, а десь в Україні. Влаштуємо першу подорож малюка ", – прокоментував Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч і Юла одружилися в 2011 році. У подружжя також є дві дочки: 10-річна Аліса і восьмирічна Лоліта. Раніше щасливі батьки зізнавалися, що планували третю дитину – як і два попередні рази, вони підійшли до цього питання з усією відповідальністю.

Юла дізналася про своє цікаве положення через кілька днів після поїздки до Єгипету. Щасливу звістку вона повідомила Анатолій Анатолічу онлайн, коли той вів ефір "Ранку з Україною".

Раніше Анатолій Анатоліч подарував дружині великий білий "Гелендваген"

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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