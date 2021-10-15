Чи існує конкуренція на Міс Україна Всесвіт – відповіли учасниці конкурсу

Ми поспілкувалися з кількома учасницями конкурсу. Дівчина розповіли нам, яка атмосфера панувала під час підготовки до фіналу і чи існує насправді жіноча дружба

Учасниці "Міс Україна Всесвіт 2021" розповіли про конкуренцію / Фото: пресслужба, Колаж: Сьогодні

Кажуть, що жіночої дружби не існує. А на конкурсах краси – тим більше. Але, схоже, що учасниці "Міс Україна Всесвіт 2021" готові розвінчати всі міфи і зруйнувати стереотипи.

Про те, за якими критеріями і принципами цього року відбирали учасниць ми розповіли раніше, а цього разу "Сьогодні" поспілкувалися з деякими із конкурсанток і дізналися у них, як проходила підготовка, що перше їм спало на думку при вигляді суперниць і чи існує конкуренція між дівчатами.

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Як проходила підготовка

Фінал конкурсу відбудеться вже сьогодні, 15 жовтня. Ми розмовляли з дівчатами на бранчі в blänke city bistro, де у них проходила зустріч з бізнес-леді Аллою Зіневич.

Починаючи з 10 жовтня дівчата кожного дня відвідували різні заходи, репетирували з Іриною Дюденко, режисеркою-постановницею показів українських дизайнерів на UFW і "Міс Україна Всесвіт", а також активно займалися спортом.

Лекції, бранчі, пробіжки – все це було в графіку 15-ти красунь, які претендують на перемогу в конкурсі "Міс Україна Всесвіт".

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Учасниці "Міс Україна Всесвіт 2021" з Аллою Зіневич / Фото: пресслужба

Що кажуть про конкуренцію

Незважаючи на те, що в будь-якому конкурсі так чи інакше присутнє бажання перемогти у кожного з учасників, за словами конкурсанток цього року, їм дуже пощастило, адже всі дівчата виявилися доброзичливими і не дозволяли собі кувати лихо проти суперниць.

Я не вважаю дівчат конкурентками або суперницями, тому що склад цього року дуже позитивний, добрий толерантний. Ми ніби подружки, які мають одну благу мету. Просто отримуємо задоволення від процесу, підготовки. Побачивши дівчат, я була в захваті – всі вони чудові, розумні і красиві, добрі. Це найтепліший конкурс, в якому я брала участь, – ділиться з нами Вікторія Апанасенко, учасниця конкурсу.

Вікторія Апанасенко, одна з учасниць конкурсу "Міс Україна Всесвіт" / Фото: пресслужба

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Решта дівчат повністю солідарні з Вікторією.

Я спочатку була дуже перелякана. Адже це конкурс краси, у всіх є свої цілі, своя мотивація. Але коли я зустріла 14 конкурсанток, вони були всі дуже доброзичливі, відразу пішли на контакт, почали знайомитися. Хвилювання минуло. Всі як сестри. Було б 15 корон – я б роздала їх кожній з учасниць, – поділилася з нами Карина Мухутдінова, учасниця конкурсу.

Карина Мухутдінова, учасниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" / Фото: пресслужба

За словами Каріни, в свої 18 років вона дотримувалася іншої думки. До 22 років дівчина встигла попрацювати на залізниці, в Міністерстві інфраструктури і в організації МГО і світогляд Карини змінився.

Можливо, у 18 років я б так не сказала. У мене була своя корона на голові, внутрішня (посміхається), почуття власної гідності завищене. Але я побачила, як люди працюють на залізниці, держсекторі, як там працюють дівчата – всі вони гідні корони. Тому що важко працювати в таких умовах – на таку зарплату, з таким графіком, з дітьми, без підтримки чоловіків і держави...- ділиться Карина.

Учасниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото: прес-служба

Ще одна учасниця, Діана Дудка, розповіла нам про те, що під час підготовки дійсно панувала дружня атмосфера.

Я вважаю, що в будь-якій ситуації кожен має залишатися людиною зі своїми цінностями, бути відкритим і добрим, – ділиться Діана.

Діану дуже надихнули зустрічі з цікавими особистостями. Дівчина, за її словами, отримала великий заряд мотивації і натхнення.

У нас кожен день цікаві зустрічі. Велика мотивація від Анни Філімонової (президентка конкурсу – Ред.) – надихатися такими людьми дуже цікаво. Після кожної зустрічі відчуваю себе натхненною і вмотивованою, – ділиться Дудка.

Діана Дудка, учасниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото: пресслужба

Хто ж стане переможницею конкурсу – дізнаємося вже сьогодні ввечері. А поки побажаємо дівчатам удачі!

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