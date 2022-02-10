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"Суспільне" вже визначило переможця Нацвідбору? Alina Pash стверджує, що її хочуть "злити" провокаціями

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 21:00
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Співачка Alina Pash знову в центрі уваги. З'явилася інформація, що саме Alina Pash виграє Нацвідбір і нібито це рішення вже ухвалено. Що про це думає співачка, дізнайтесь далі
Аліна Паш знову в центрі уваги
Аліна Паш знову в центрі уваги / Фото: instagram.com/alinapash

Як ми писали раніше, майже кожен Нацвідбір на "Євробачення" в Україні супроводжується скандалами. Цей рік не став винятком. У Мережі та в пресі регулярно виникає ім'я Alina Pash. Цього разу в ряді пабліків з'явилася інформація про те, що нібито "Суспільне" вже визначило переможця Нацвідбору. За їхніми даними, Україну на "Євробаченні" представить Alina Pash і "просуне" її у фіналі відбору Тіна Кароль.

скриншот з ТГ-каналу ТСН
скриншот з ТГ-каналу РАМУЗИКА

Пабліки відкрито називають Тіну Кароль "сірим кардиналом" фіналу Нацвідбору. Нібито вона схилятиме інших членів журі, щоб ті голосували за Аліну. Крім того, не секрет, що вона займається просуванням Wellboy, він також братиме участь у відборі.

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Сама Alina Pash в Інстаграмі вже коментувала ситуацію. На її думку, її акустичне виконання пісні "Тіні забутих предків", очевидно, хтось побачив і почав переживати, що у фіналі вона заспіває ще потужніше і почав поширювати подібні чутки про підкуп, щоб нашкодити їй.

А у своєму ТГ-каналі BOSORKANYA додала, що її настільки хочуть "злити" з конкурсу, що вигадують витончені байки.

скриншот з Інстаграм Аліни Паш

Ми продовжуємо стежити, як складатиметься ситуація далі.

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Зазначимо, Alina Pash багато хто продовжує критикувати за те, що вона відвідувала окупований Крим і нібито літала до Москви. Насправді артистка пізніше пояснила, що її слова були неправильно трактовані. Вона була у Москві, але під час пересадки зі Стамбула, а до Криму їздила з України автобусом.

Співачка відреагувала на чутки
Співачка відреагувала на чутки / Фото: instagram.com/alinapash

Також дивіться огляд усіх пісень учасників Нацвідбору.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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