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Надцинізм: Повалій в ефірі російського каналу заспівала "Пісню про рушник" на концерті до Дня Перемоги

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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9 травня, 14:32
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Поки в Україні триває війна, яку розв'язала РФ, українка Таїсія Повалій перебуває в Росії та виступає на місцевих концертах
Таїсія Повалій у Росії заспівала на концерті до Дня Перемоги українською мовою
Таїсія Повалій у Росії заспівала на концерті до Дня Перемоги українською мовою / Фото: скріншот

Вже давно Таїсія Повалій з'являється на різноманітних концертах у Росії. Нещодавно вона виступала у Кремлі, вийшовши на сцену зі Стасом Михайловим.

Звісно ж, артистка продовжує мовчати про війну та робити цинічні вчинки. Поки російські солдати вбивають українських громадян, руйнують будинки, музеї, храми, заводи, Повалій виходить на сцену і... співає пісню українською мовою – знамениту композицію "Рідна мати моя" ("Пісня про рушник").

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Сцена, на якій виступала артистка, була прикрашена зірками та декораціями у кольорах георгіївської стрічки, яку так люблять носити рашисти.

До речі, 2021 року Повалій також виступила на подібному концерті з цією ж композицією. Під останнім постом Таїсії в Instagram вона відключила функцію коментарів, проте на сторінці її сина Дениса користувачі Мережі дивуються, як Повалій могла "пробити дно" і піти на такий крок:

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  • "Мені цікаво, що у вашої матері в черепній коробці? Співати українську пісню на рашці 9 травня... Де її дно? А ваше де? Чи ви вже не сім'я?"
  • "Рівень надцинізму – Повалій".
Скріншот: Instagram

Раніше у Верховній Раді запропонували позбавити звань Ані Лорак, Миколу Баскова, Таїсію Повалій, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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