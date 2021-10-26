Надзавдання – в Україні стати українцем: 6 головних цитат Бардаша із інтерв'ю з Гордоном

У 2019 році український продюсер Юрій Бардаш дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, яке довго було на слуху. Тоді творець "Грибів" та "Quest Pistols" заявив, що "спостерігає свавілля в країні" говорячи про військові дії на Донбасі та про ситуацію з російською та українською мовами.
Через два роки Бардаш уже інший – про це він зізнався Дмитру Гордону. Артист виховує в собі українця та хоче розвивати українську культуру.
Ми подивилися інтерв'ю та зібрали шість найцікавіших висловлювань Юрія Бардаша.
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Про потрапляння в "Миротворець"
Бардаш з'явився на сайті після інтерв'ю з Дудьом. Юрій зізнався, що йому було прикро через те, та не заперечує, що тоді конфлікт був усередині нього – згодом він переосмислив свої погляди та створив україномовний проєкт – Wellboy.
Я запитав: "Невже я не розумію свій народ, свою країну?" Я почав шукати українство у собі. Для мене розмовляти на цю тему, одягати вишиванку не означає бути українцем. Для мене бути українцем значить розуміти культуру, розуміти людей. І я почав шукати в собі це українство.
Про конфлікт України та Росії
Біди України – це те, що ми перебуваємо між двома цивілізаціями. Ми посередині, і нас, звісно, рвуть на частини. Геополітичне розташування нашої країни визначає той конфліктний стан, у якому ми живемо вже котрий рік, – вважає Бардаш.
Про Крим
Дмитро Гордон вирішив не запитувати у Бардаша "Чий Крим?", натомість поцікавився у музиканта, чи зрозумів той для себе, чий Крим.
У слові "зрозуміли" є певний період, який має бути для усвідомлення. Це 100%. Для мене Крим, звісно, український. Завжди ним був і мав залишатися. Це факт. Як може бути інакше? Прийшли люди, забрали...
Про наркотики
Травка, я вважаю, це найважчий наркотик... Це так само, як пиво, я вважаю, найжорсткіший алкоголь. Тому що начебто щось легке, та амбіцій більше немає, перемагати ти вже не хочеш нікого, всі проблеми йдуть, контроль весь йде, ти просто стаєш ватою, – поділився Бардаш.
Він додав, що також три роки вживав MDMA, але сталося це з ним вже у свідомому віці. А нині підліткам, зазначив Юрій, доступно багато наркотичних речовин.
Про успіхи зірок
Дмитро Гордон також поцікавився у гостя, як той ставиться до успіху Світлани Лободи в Росії. На що Юрій відповів, що йому все одно, а захоплює його такий успіх, якого досяг Wellboy.
Мене захоплює мегауспіх, що стався із Вельбоєм за тиждень. Оце мене захоплює, – відповів продюсер.
Про Андрія Кузьменка
Юрій Бардаш працював у програмі "Шанс" хореографом. Тоді зірками шоу були Наталія Могилевська та Кузьма – вони готували молодих артистів до виступу. За словами Юрія, він одразу спрацювався із Кузьмою і за три роки спільної роботи вони ніколи не мали конфліктів.
Це завжди було чудово. Він ніколи не напрягав, він дуже любив "квестів" (група "Quest Pistols" – ред.), він завжди з повагою ставився. Його вся країна любила, у ньому понтів було нуль, – розповів Юрій Бардаш.
Дивіться повне інтерв'ю Юрія Бардаша у Дмитра Гордона:
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