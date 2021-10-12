Лобода вперше за довгий час показала 3-річну дочку Тільду (фото)

Співачка ховає обличчя молодшої дочки і рідко публікує будь-які кадри з нею в соцмережах. А ось старшу дочку Лободи можна часто побачити на світлинах

Світлана Лобода показала молодшу дочку Тильду / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка нещодавно зізналася, що найняла охоронців через своїх же фанатів, поки ще не поспішає показувати молодшу дочку Тільду фоловерам. І хоча зіркова мама постить світлини зі своїми дочками, лице другої завжди приховує.

Напередодні Лобода опублікувала відео в Instastories, де показала Тільду. Малятко сидить на руках у мами, а та ніжно цілує її.

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Світлана Лобода з донькою Тільдою / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Наступний кадр – дочка зірки сидить перед телевізором і дивиться мультики.

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Світлана Лобода приховує обличчя дочки / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Нагадаємо, у Світлани Лободи є старша дочка Євангеліна, яку співачка народила від хореографа Андрія Царя. Цього року дівчинка перейшла в нову приватну школу, де рік навчання коштує більше мільйона рублів (364 тисячі гривень).

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Тільда з'явилася на світ 21 травня 2018 року в Лос-Анджелесі. Хто батько дитини – артистка не розповідає. Через це ходять чутки, що ним є німецький музикант Тілль Ліндеманн.

Хто із зірок не боїться показувати своїх дітей, дивіться в сюжеті:

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