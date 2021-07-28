Світлана Лобода показала красуню-дочку: Скоро буде вища за маму (фото)

Світлана провела 10 днів в Києві, де встигла анонсувати концерт в Одесі і об'їздити кілька головних радіостанцій України. Тепер артистка повернулася в Росію до дочок. За словами Світлани, вона дуже скучила за дітьми. На своїй сторінці в Intsgram артистка опублікувала фото з Євангеліною.
Прилетіла до моїх дівчаток...так чекала зустрічі з любимкми, – зворушливо підписала фото Світлана.
У коментарях до знімка шанувальники артистки написали десятки компліментів як самій Світлані, так і її доньці:
- Яка красива і мила Єва.
- Яка Єва вже велика, скоро буде вища за вас!
- Донечка дуже красива і мила. Нехай мама буде для неї прикладом.
- Яка Єва красива!
- Дочка виросте і, мабуть, буде гарніша за маму!
Зазначимо, що Євангелина – дочка Світлани Лободи від фактичного шлюбу з хореографом Андрієм Царем. У співачки є ще одна дочка, Тільда, яка народилася в 2018 році. Ім'я батька дитини артистка не називає.
Нагадаємо, Лобода поділилася зворушливими фото з новонародженим сином Анатолія Анатоліча. Світлана та Анатолій дружать вже більше 10 років. Лобода – хрещена старшої дочки телеведучого.
Дивіться відеосюжет про талановитих дітей знаменитостей: