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Світлана Лобода показала красуню-дочку: Скоро буде вища за маму (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
28 липня, 09:50
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У Світлани Лободи є дві дочки – 10-річна Євангелина і трирічна Тільда. Артистка поки що не показує обличчя молодшої дочки, тому фани частіше бачать в соцмережі співачки знімки зі старшою
Світлана Лобода опублікувала фото зі старшою донькою Євангеліною
Світлана Лобода опублікувала фото зі старшою донькою Євангеліною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана провела 10 днів в Києві, де встигла анонсувати концерт в Одесі і об'їздити кілька головних радіостанцій України. Тепер артистка повернулася в Росію до дочок. За словами Світлани, вона дуже скучила за дітьми. На своїй сторінці в Intsgram артистка опублікувала фото з Євангеліною.

Прилетіла до моїх дівчаток...так чекала зустрічі з любимкми, – зворушливо підписала фото Світлана.

Світлана Лобода з донькою Євангеліною
Світлана Лобода з донькою Євангеліною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

У коментарях до знімка шанувальники артистки написали десятки компліментів як самій Світлані, так і її доньці:

  • Яка красива і мила Єва.
  • Яка Єва вже велика, скоро буде вища за вас!
  • Донечка дуже красива і мила. Нехай мама буде для неї прикладом.
  • Яка Єва красива!
  • Дочка виросте і, мабуть, буде гарніша за маму!

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що Євангелина – дочка Світлани Лободи від фактичного шлюбу з хореографом Андрієм Царем. У співачки є ще одна дочка, Тільда, яка народилася в 2018 році. Ім'я батька дитини артистка не називає.

Нагадаємо, Лобода поділилася зворушливими фото з новонародженим сином Анатолія Анатоліча. Світлана та Анатолій дружать вже більше 10 років. Лобода – хрещена старшої дочки телеведучого.

Дивіться відеосюжет про талановитих дітей знаменитостей:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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