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Світлана Лобода приїде до Одеси з концертом: як реагують українці в Мережі

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
19 липня, 16:58
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Українська співачка Світлана Лобода, яка проживає в Росії, вирішила відвідати Україну з новим концертом. У кінці літа зірка приїде на південь
Лобода виступить в Одесі
Лобода виступить в Одесі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода, якій нещодавно Алан Бадоєв зняв кліп у Києві, знову приїде до України в серпні. Співачка планує виступити в одеському клубі Ibiza Beach Club і ця новина вже викликала суперечливу реакцію українців.

На сцені Лобода блищить в яскравих амплуа, а ось в житті нерідко показує шанувальникам себе без косметики та інших атрибутів. Тренд на природність позитивно впливає на б'юті-індустрію і самі українки доводять це на власному прикладі.

Анонс концерту Лободи з'явився в Instagram-акаунте закладу.

Найяскравіша і безумовна суперстар 14 серпня в Ibiza Beach Club, – йдеться в пості.

Реакція Мережі на майбутній концерт Лободи виявилася неоднозначною. У коментарях по-різному відреагували на плани співачки виступити в Україні.

  • "Ну нарешті то"
  • "За неї ще й платити треба?"
  • "Ого"
  • "Раніше любила її, а останнім часом вона вже не та стала. Хоча на концерт може сходжу"
  • "Скандал забезпечений"

Реакція українців на новини про концерт Лободи в Одесі
Реакція українців на новини про концерт Лободи в Одесі / Фото: instagram.com/ibiza_beach_club

На офіційному сайті клубу можна побачити, що вартість квитка на концерт Світлани Лободи стартує від 1300 гривень. А кількома днями раніше там відбудеться повторний концерт російського репера Басти, який вже виступав в Одесі після протестів на концерті в Києві.

Сама ж Світлана Лобода вже давно проживає в Росії та веде там активну концертну діяльність.

Чому співачка зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон – 2020" – дивіться сюжет:

Днями інший український артист, Іван Дорн, спровокував скандал – він заспівав у Нижньому Новгороді в Росі та назвав місто "братом".

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Ми більше не пара ... Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу.

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