Світлана Лобода приїде до Одеси з концертом: як реагують українці в Мережі

Співачка Світлана Лобода, якій нещодавно Алан Бадоєв зняв кліп у Києві, знову приїде до України в серпні. Співачка планує виступити в одеському клубі Ibiza Beach Club і ця новина вже викликала суперечливу реакцію українців.
На сцені Лобода блищить в яскравих амплуа, а ось в житті нерідко показує шанувальникам себе без косметики та інших атрибутів. Тренд на природність позитивно впливає на б'юті-індустрію і самі українки доводять це на власному прикладі.
Анонс концерту Лободи з'явився в Instagram-акаунте закладу.
Найяскравіша і безумовна суперстар 14 серпня в Ibiza Beach Club, – йдеться в пості.
Реакція Мережі на майбутній концерт Лободи виявилася неоднозначною. У коментарях по-різному відреагували на плани співачки виступити в Україні.
- "Ну нарешті то"
- "За неї ще й платити треба?"
- "Ого"
- "Раніше любила її, а останнім часом вона вже не та стала. Хоча на концерт може сходжу"
- "Скандал забезпечений"
На офіційному сайті клубу можна побачити, що вартість квитка на концерт Світлани Лободи стартує від 1300 гривень. А кількома днями раніше там відбудеться повторний концерт російського репера Басти, який вже виступав в Одесі після протестів на концерті в Києві.
Сама ж Світлана Лобода вже давно проживає в Росії та веде там активну концертну діяльність.
Чому співачка зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон – 2020" – дивіться сюжет:
Днями інший український артист, Іван Дорн, спровокував скандал – він заспівав у Нижньому Новгороді в Росі та назвав місто "братом".