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Що Лобода виключила зі свого раціону, щоб виглядати на всі 100%

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
19 жовтня, 21:12
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Популярна співачка Світлана Лобода в ексклюзивному інтерв'ю в ефірі ранкового шоу "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" поділилася особливостями свого меню: вже два роки зірка не їсть солодке
LOBODA заговорила про особисте життя
LOBODA заговорила про особисте життя / Фото: instagram.com/lobodaofficial

18 жовтня відома виконавиця Світлана Лобода відсвяткувала день народження , їй виповнилося 39 років. Багато шанувальників співачки постійно відзначають її доглянуту зовнішність і струнку фігуру – відразу видно, що зірка ретельно стежить за собою. Причиною таких результатів Світлана називає обмеження в їжі – вже кілька років вона не їсть шкідливі продукти.

Протягом останніх двох років я просто прийняла для себе рішення, що для того, щоб я завжди відчувала себе здоровою і моя шкіра була красива, виключила з раціону глютен, цукор і лактозу, – ділиться Лобода.

Але, за словами артистки, бажання з'їсти чогось смачного і шкідливого час від часу з'являється:

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Важкувато, іноді дуже хочеться піцу. Піцу я люблю з тоненьким хлібцем, але не дозволяю собі зараз, – розповіла співачка.

Заради стрункої фігури Світлана Лобода обмежує себе в їжі
Заради стрункої фігури Світлана Лобода обмежує себе в їжі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Підтримувати наявність корисних продуктів в раціоні Світлані нескладно, адже вона любить проводити час з доньками не в модних бутиках, а займаючись садівництвом. Тому в її холодильнику завжди є соковиті овочі з власної домашньої грядки:

Ми займаємося тим, що вирощуємо огірки, помідори, зараз ще морква у нас була і ягоди, – ділиться зірка.

Результат таких старань – приголомшлива фігура Світлани Лободи, яку вона постійно демонструє на сцені.

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Дивіться повний сюжет про Світлану Лободу:

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Марина Григоренко
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