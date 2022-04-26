Світлана Тарабарова пояснила, чому не критикує Регіну Тодоренко

Світлана Тарабарова в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" висловилася про колишню колежанку

Світлана Тарабарова вперше прокоментувала мовчання Регіни Тодоренко / Фото: Скріншот з YouTube

Корінна одеситка Регіна Тодоренко ігнорує війну в Україні. Українські зірки вже висловилися про таку позицію телеведучої, а Катя Осадча та Анатолій Анатолич запропонували Регіні. відмовитись від українського паспорта.

Весь цей час Світлана Тарабарова, яка колись співала з Тодоренко у групі Real O, жодних коментарів про колишню колежанку не давала. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Світлана пояснила чому.

Реклама

Дуже складне питання для мене. Ви знаєте, вона вагітна. Я як мати двох дітей – слів не вистачає. Хочу, як і всі, звільнити свою злість, але по-людськи, я не можу. Вона не знайшла слів, на жаль. Я не можу пыдтримати її позицію, але я теж не можу переходити на темний бік, – сказала співачка.





Зазначимо, Світлана Тарабарова відома своєю патріотичною позицією. Співачка з 2014 року їздила з концертами в АТО, і зараз активно підтримує бійців армії та український народ – вона допомагає волонтерам та дає благодійні концерти.

Раніше Світлана Тарабарова зворушила Мережа гімном ЗСУ у виконанні доньки.