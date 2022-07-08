Світлана Тарабарова збирає уламки мін зі свого подвір'я. Що робитиме з ними співачка?

У травні артистка повернулась до своєї домівки під Києвом. Яким застала містечко Тарабарова після приходу "русского міра" і чи вцілів їхній дім – дізнайтесь у матеріалі

Світлана Тарабарова в травні повернулась додому / Фото: Колаж: Сьогодні

Незадовно до війни Світлана Тарабарова з чоловіком Олексієм Бондарем придбала омріяну оселю у містечку Дмитрівці, що під Києвом. Однак 25 лютого артистка змушена була покинути дім через повномасштабну війну. Разом з трирічним сином Іваном та однорічною донькою Марією співачка поїхала до Івано-Франківська. І ось в травні Тарабарова повернулась.

Співачка з сином та донькою перебували на заході України

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Приїхавши до містечка, співачка побачила власними очима, що російські загабрники зробили з ним. У програмі "Ранок з Україною" артистка зізналась, що більшість будинків зруйновані. На щастя, їхнє житло вціліло.

У нас в містечку 66 будинків зі 100 зруйновані з різним ступенем руйнації. Нам пощастило, в нас одноповерховий будинок, і нам якось не прилетіло. А поруч будинки – прилетіло і в дах, і, наприклад, зруйновано перший поверх, тобто багато. Ти гуляєш по містечку, ти бачиш зруйноване містечко майже наполовину. Два дитячих майданчики посічені уламочками, – поділилась Світлана.

Уламками від мін було всіяне все подвір'я навколо дому зірки. Як пояснила Тарабарова, вона зібрала ці уламки, щоб показувати в майбутньому нащадкам, що приніс в Україну "русскій мір".

Тарабарова зібрала близько 20-30 уламків. Фото: скриншот з відео

Ми їх зібрали, хочемо зберегти як нагадування для наших дітей, для наших онуків, що росіянам довіряти не можна і прощати їх не можна, – зауважила артистка.

За словами Тарабарової, її син через війну став боятися гучних звуків.

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Я думала, що він не буде звертати уваги на вибухи, але він все ж чув. Чув сирени в Франківську, чув декілька разів вибухи, і тепер голосних звуків лякається. Він каже: "Що це за звук? Ховаємося?". Я кажу: "Ні, Іванчик, все добре, не ховаємося, це дядя робить ремонт поруч, дах свій залатовує, – поділилася співачка.

Зірка зізналась, що вони зараз "живуть на валізах". Бо ж розуміють – може бути так, що доведеться знову зібратися і їхати у невідомість.

Нагадаємо, навесні Світлана Тарабарова розповіла, як її батьки та сестра живуть в окупованому орками Херсоні та чому не евакуювалися.