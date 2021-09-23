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Світлана Тарабарова вперше показала доньку: зворушливі фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
23 вересня, 12:18
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Сьогодні дочці української співачки Світлани Тарабарової виповнюється рік. На честь свята артистка опублікувала кілька фото малятка
Світлана Тарабарова вперше показала доньку Машу
Світлана Тарабарова вперше показала доньку Машу / Фото: instagram.com/tarabarova

Співачка раніше якщо і публікувала фото дочки, то тільки зі спини. Тепер же Світлана вирішила познайомити підписників з донькою Машею. Вона вперше показала доньку.

Привіт, я Марія. І у мене сьогодні день народження! 1 рік! – підписала артистка знімки в Instagram

Дочка Світлани Тарабарової
Дочка Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

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Дочка Світлани Тарабарової
Дочка Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

Дочка Світлани Тарабарової
Дочка Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

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Підписники в коментарях зазначили, що Маша дуже схожа на старшого брата – Івана.

  • "Вони однакові з Іваном. Це супер! Нехай буде здоровою і щасливою. Всього найкращого!!!"
  • "Вітаю маленьку красуня. Нехай росте здоровою, розумною, щасливою дівчинкою. Маленька копія Івана"
  • "Вітаємо красуню. Дуже з братом схожі"

Раніше співачка розповідала, що ім'я для малятка вибрали не просто так, а ідея назвати дочку Машею з'явилася під час поїздки до Барселони.

Барселона, 21 січня 2020 року – ми, такі щасливі (незважаючи на ураган і шторм, пам'ятайте новини?), На екскурсії по величному Sagrada Família. І у статуї Діви Марії я розумію, що у мене токсикоз. Кажу Олексію: "Здається ми станемо батьками вдруге". А він мені: "Так! І дочку Машею назвемо ". А я йому відповідаю: "Згодна!" Це єдине ім'я, яке мені подобається для дочки, – ділилася Світлана Тарабарова.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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