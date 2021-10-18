Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО

Лободі - 39!

Померла Олена Вовк

Miss Ukraine Universe

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Світлані Лободі – 39. Іменинниця розповіла нам, як багато працювати і не зійти з розуму

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
18 жовтня, 14:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Звідки ж у артистки такий неймовірний трудоголізм і як вдається самостійно контролювати всі процеси? На ці запитання Світлана відповіла нам у свій день народження
Світлані Лободі - 39! Розкриваємо секрети її працездатності
Світлані Лободі - 39! Розкриваємо секрети її працездатності / Фото: прес-служба

В цей день "Сьогодні" б хотіли зробити акцент на працьовитість співачки, завдяки якій LOBODA, яка нещодавно випустила трек про кохання, стала однією з найпопулярніших артисток в СНД.

На наше запитання про те, як LOBODA встигає робити такі успіхи, при цьому виховувати двох дочок і не знижувати планку, співачка відповідає досить просто:

Реклама

Я дуже люблю те, чим займаюся. Моя робота – це моє життя. І я вірю, що тільки коли ти любиш те, чим займаєшся і віддаєшся цьому на 200% – це може мати великий результат.

Світлана Лобода
Світлана Лобода / Фото: пресслужба

Що ж допомагає співачці перебувати в постійному тонусі і не здавати позиції, протягом стількох років? За останній рік Світлана взяла досить потужний темп і тільки за кілька місяців встигла випустити три прем'єри синглу і дві відео роботи. Як же вдається все встигати і не згоріти від постійної включеності в процес?

З ранку я займаюся спортом, їм здорову їжу. І намагаюся бути на позитиві, – саме так коментує LOBODA своє перебування в постійному русі.

Світлана Лобода розповіла, як усе встигає
Світлана Лобода розповіла, як усе встигає / Фото: пресслужба

Реклама

Бажаємо Світлані продовжувати тримати темп і підкорювати все нові і нові музичні вершини.

До слова, вже скоро відбудеться прем'єра кліпу на сингл Americano, який за останні два тижні не сходить з топ-позицій в чартах цифрових музичних майданчиків, а на YouTube, трек прослухали 5,4 млн людей.

Реклама

Інші новини на тему:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Найближчі події

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Кім Кардаш'ян для Balenciaga
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти