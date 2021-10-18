Світлані Лободі – 39. Іменинниця розповіла нам, як багато працювати і не зійти з розуму

Звідки ж у артистки такий неймовірний трудоголізм і як вдається самостійно контролювати всі процеси? На ці запитання Світлана відповіла нам у свій день народження

Світлані Лободі - 39! Розкриваємо секрети її працездатності / Фото: прес-служба

В цей день "Сьогодні" б хотіли зробити акцент на працьовитість співачки, завдяки якій LOBODA, яка нещодавно випустила трек про кохання, стала однією з найпопулярніших артисток в СНД.

На наше запитання про те, як LOBODA встигає робити такі успіхи, при цьому виховувати двох дочок і не знижувати планку, співачка відповідає досить просто:

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Я дуже люблю те, чим займаюся. Моя робота – це моє життя. І я вірю, що тільки коли ти любиш те, чим займаєшся і віддаєшся цьому на 200% – це може мати великий результат.

Світлана Лобода / Фото: пресслужба

Що ж допомагає співачці перебувати в постійному тонусі і не здавати позиції, протягом стількох років? За останній рік Світлана взяла досить потужний темп і тільки за кілька місяців встигла випустити три прем'єри синглу і дві відео роботи. Як же вдається все встигати і не згоріти від постійної включеності в процес?

З ранку я займаюся спортом, їм здорову їжу. І намагаюся бути на позитиві, – саме так коментує LOBODA своє перебування в постійному русі.

Світлана Лобода розповіла, як усе встигає / Фото: пресслужба

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Бажаємо Світлані продовжувати тримати темп і підкорювати все нові і нові музичні вершини.

До слова, вже скоро відбудеться прем'єра кліпу на сингл Americano, який за останні два тижні не сходить з топ-позицій в чартах цифрових музичних майданчиків, а на YouTube, трек прослухали 5,4 млн людей.

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