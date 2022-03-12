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Свобода vs рабство. аlyona аlyona оригінально пояснила, чим українці відрізняють від росіян

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 березня, 11:23
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Українська реп-виконавиця активно бореться на інформаційному фронті та гуртує навколо себе однодумців
аlyona аlyona оригінально пояснила, чому українці та росіяни різні
аlyona аlyona оригінально пояснила, чому українці та росіяни різні / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Йде сімнадцятий день війни в Україні, яку розпочала РФ. І коли весь світ називає Путіна тираном, а саму Росію – агресором, то деякі російські діячі культури торочать про "братський народ" та "миротворчу спецоперацію".

Тож слідом за Златою Огнєвіч реп-виконавиця аlyona аlyona вирішила вкотре наголосити на відмінностях українського народу та росіян. Ми завжди були, є та будемо різними націями.

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У Instagram артистка опублікувала кілька креативних фотоколажів, де порівняла стиль життя та цінності громадян України та РФ.

Росіяни – стоять в черзі у Мак, а українці – у черзі в територіальну оборону.

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян.
аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Росіяни гуглять, як обійти блокування Apple Pay в країні, а українці – як робити "коктейль Молотова".

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян.
аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Росіяни скаржаться, що падає рубль, а українці – що в теробороні немає місць.

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян.
аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Росіяни плачуть, що у них не працюють світові сервіси, а українці – слухають Spotify, поки складають гуманітарну допомогу.

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян.
аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Росіяни обрали рабство, а українці – свободу.

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян.
аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Наприкінці підбірки аlyona аlyona процитувала вподобану головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом фразу "про курку та виделку":

Країна, у якої на гербі курка, не переможе країну, у якої на гербі виделка.

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян.
аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фоловерам сподобалась така порівняльна підбірка. Деякі навіть запропонували власні відмінності народів:

  • Гімн наш правдивий на всі 100%, у москалів же брехня брехнею помазана.
  • А ще на тризубці написано слово воля.
  • Вони тікають від одного омонівця, у той час, коли наш народ зупиняє танки, БТР голими руками. Ми різні.
  • Перемога за нами.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше Андрій Бедняков записав емоційне відеозвернення до росіян. Також Потап закликав Росію припинити війну: Нам не потрібен ваш "рускій мір".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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