Свобода vs рабство. аlyona аlyona оригінально пояснила, чим українці відрізняють від росіян

Йде сімнадцятий день війни в Україні, яку розпочала РФ. І коли весь світ називає Путіна тираном, а саму Росію – агресором, то деякі російські діячі культури торочать про "братський народ" та "миротворчу спецоперацію".
Тож слідом за Златою Огнєвіч реп-виконавиця аlyona аlyona вирішила вкотре наголосити на відмінностях українського народу та росіян. Ми завжди були, є та будемо різними націями.
У Instagram артистка опублікувала кілька креативних фотоколажів, де порівняла стиль життя та цінності громадян України та РФ.
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Росіяни – стоять в черзі у Мак, а українці – у черзі в територіальну оборону.
Росіяни гуглять, як обійти блокування Apple Pay в країні, а українці – як робити "коктейль Молотова".
Росіяни скаржаться, що падає рубль, а українці – що в теробороні немає місць.
Росіяни плачуть, що у них не працюють світові сервіси, а українці – слухають Spotify, поки складають гуманітарну допомогу.
Росіяни обрали рабство, а українці – свободу.
Наприкінці підбірки аlyona аlyona процитувала вподобану головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом фразу "про курку та виделку":
Країна, у якої на гербі курка, не переможе країну, у якої на гербі виделка.
Фоловерам сподобалась така порівняльна підбірка. Деякі навіть запропонували власні відмінності народів:
- Гімн наш правдивий на всі 100%, у москалів же брехня брехнею помазана.
- А ще на тризубці написано слово воля.
- Вони тікають від одного омонівця, у той час, коли наш народ зупиняє танки, БТР голими руками. Ми різні.
- Перемога за нами.
Нагадаємо, раніше Андрій Бедняков записав емоційне відеозвернення до росіян. Також Потап закликав Росію припинити війну: Нам не потрібен ваш "рускій мір".
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