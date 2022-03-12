Свобода vs рабство. аlyona аlyona оригінально пояснила, чим українці відрізняють від росіян

Українська реп-виконавиця активно бореться на інформаційному фронті та гуртує навколо себе однодумців

аlyona аlyona оригінально пояснила, чому українці та росіяни різні / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Йде сімнадцятий день війни в Україні, яку розпочала РФ. І коли весь світ називає Путіна тираном, а саму Росію – агресором, то деякі російські діячі культури торочать про "братський народ" та "миротворчу спецоперацію".

Тож слідом за Златою Огнєвіч реп-виконавиця аlyona аlyona вирішила вкотре наголосити на відмінностях українського народу та росіян. Ми завжди були, є та будемо різними націями.

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У Instagram артистка опублікувала кілька креативних фотоколажів, де порівняла стиль життя та цінності громадян України та РФ.

Росіяни – стоять в черзі у Мак, а українці – у черзі в територіальну оборону.

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Росіяни гуглять, як обійти блокування Apple Pay в країні, а українці – як робити "коктейль Молотова".

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Росіяни скаржаться, що падає рубль, а українці – що в теробороні немає місць.

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Росіяни плачуть, що у них не працюють світові сервіси, а українці – слухають Spotify, поки складають гуманітарну допомогу.

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Росіяни обрали рабство, а українці – свободу.

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Наприкінці підбірки аlyona аlyona процитувала вподобану головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом фразу "про курку та виделку":

Країна, у якої на гербі курка, не переможе країну, у якої на гербі виделка.

аlyona аlyona про головні відмінності українців та росіян. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фоловерам сподобалась така порівняльна підбірка. Деякі навіть запропонували власні відмінності народів:

Гімн наш правдивий на всі 100%, у москалів же брехня брехнею помазана.

А ще на тризубці написано слово воля.

Вони тікають від одного омонівця, у той час, коли наш народ зупиняє танки, БТР голими руками. Ми різні.

Перемога за нами.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше Андрій Бедняков записав емоційне відеозвернення до росіян. Також Потап закликав Росію припинити війну: Нам не потрібен ваш "рускій мір".

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