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Святослав Вакарчук і Один в каное записали зворушливу пісню про Львів

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
9 вересня, 13:34
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Лідер гурту "Океан Ельзи" родом зі Львова. "Один в каное" – відомий львівський гурт. Тому музиканти і вирішили записати спільну пісню про це місто
Святослав Вакарчук і "Один в каное" записали спільну пісню
Святослав Вакарчук і "Один в каное" записали спільну пісню / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Святослав Вакарчук, який недавно став батьком, зробив подарунок своїм шанувальником, які давно просили записати пісню про Львів.

Вакарчук народився в Мукачеві, але коли йому виповнилося два місяці, родина переїхала до Львова. З перших місяців життя місто стало рідним для майбутнього музиканта. За словами Святослава, він давно хотів написати композицію про Львів, який артист називає "найкращим місцем на Землі".

27 років існує гурт "Океан Ельзи", і за цей час я не написав жодної пісні про Львів, хоча дуже хотів. Просто я не вмію писати пісень "на злобу дня". Взагалі не вірю, що можливо так створити пісню, яка буде жити. А зараз у моєму житті той час, коли в силу різних обставин я по-іншому усвідомив значення рідного Львова для мене, – каже Вакарчук.

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За словами Святослава, він хотів записати цю пісню спільно з іншими музикантами і жодної секундине сумнівався, що це варто зробити з "Один в каное" – українським інді-колективом зі Львова. За словами Святослава, він написав цю пісню дуже швидко, "на одному диханні".

У коментарях слухачі подякували музикантам за такий подарунок, назвавши пісню "шедевром".

  • О, мій бог, шедевр.
  • Любі, це шедеврально, ну як зупинитися слухати? Неможливо.
  • Улюблені гурти створили цей шедевр, що може бути кращим?
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Скріншот: YouTube

Нагадаємо, The Hardkiss вразили фанатів драйвовим кліпом на трек "7 вітрів".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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