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Святослав Вакарчук зняв новий кліп для хіта "Обійми" на руїнах у Харкові

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 12:20
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Фронтмен гурту "Океан Ельзи" презентував новий кліп на свій хіт "Обіймі", який зняв у дворі зруйнованого окупантами будинку у Харкові
Святослав Вакарчук зняв новий кліп на пісню Обійми
Святослав Вакарчук зняв новий кліп на пісню Обійми / Фото: Скриншот из видео

Святослав Вакарчук на власні очі бачив усі ті жахіття, що відбуваються в розбомблених російськими військами українських містах. Нещодавно музикант побував на сході України, де своєю творчістю підтримав бійців українкою армії

Хіти "Океан Ельзи" набули нового звучання у військових реаліях, тому і картинка в кліпах мала змінитися. Вакарчук разом із музикантами Akustikos art group записав спеціальну версію кліпу "Обійми".

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Локацію для запису відео музикант вибрав невипадково. У кліпі показано двір Палацу праці у Харкові, який розбомбили під час війни російські загарбники. Запис відео для пісні відбувався 14 квітня, коли Вакарчук приїжджав до міста.

Цей будинок 1916 року вистояв у дві Світові війни та зазнав значних руйнувань під час російського вторгнення в Україну в 2022 році, – поділився фронтмен "Океан Ельзи".

Як повідомив музикант, спеціальну версію кліпу знято спеціально для відкриття українського павільйону на Венеціанській бієнале-2022.

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Нагадаємо, що Святослав Вакарчук вперше у житті провів Великдень у Харкові. Він разом із Сергієм Жаданом привітали українців зі святом.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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