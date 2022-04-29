Святослав Вакарчук зняв новий кліп для хіта "Обійми" на руїнах у Харкові

Святослав Вакарчук на власні очі бачив усі ті жахіття, що відбуваються в розбомблених російськими військами українських містах. Нещодавно музикант побував на сході України, де своєю творчістю підтримав бійців українкою армії
Хіти "Океан Ельзи" набули нового звучання у військових реаліях, тому і картинка в кліпах мала змінитися. Вакарчук разом із музикантами Akustikos art group записав спеціальну версію кліпу "Обійми".
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Локацію для запису відео музикант вибрав невипадково. У кліпі показано двір Палацу праці у Харкові, який розбомбили під час війни російські загарбники. Запис відео для пісні відбувався 14 квітня, коли Вакарчук приїжджав до міста.
Цей будинок 1916 року вистояв у дві Світові війни та зазнав значних руйнувань під час російського вторгнення в Україну в 2022 році, – поділився фронтмен "Океан Ельзи".
Як повідомив музикант, спеціальну версію кліпу знято спеціально для відкриття українського павільйону на Венеціанській бієнале-2022.
Нагадаємо, що Святослав Вакарчук вперше у житті провів Великдень у Харкові. Він разом із Сергієм Жаданом привітали українців зі святом.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."