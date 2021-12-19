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Святий Миколай vs Дід Мороз: українські зірки відповіли, кого з чудодіїв варто зробити головним в Україні

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
19 грудня, 10:33
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Вже кілька років в Україні триває суперечка на злободенну тему – чи варто "скасувати" казкового персонажа Діда Мороза, який на Новий рік приносить дітям подарунки та є символом Нового року у багатьох країнах СНД
Українські зірки розповіли, кого варто залишити в Україні як символ зимових свят – Діда Мороза чи Святого Миколая
Українські зірки розповіли, кого варто залишити в Україні як символ зимових свят – Діда Мороза чи Святого Миколая / Фото: Колаж: Сьогодні

Замість Діда Мороза, який був такий популярний в СРСР, багато українців пропонують приділяти ще більше уваги Святому Миколаю (Микола Чудотворцю). А хтось каже: Діда Мороза та Святого Миколая взагалі порівнювати не можна!

"Сьогодні" зібрали думки українських знаменитостей на цю тему. Крім цього, наприкінці матеріалу пропонуємо вам проголосувати, обравши свій варіант відповіді.

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Павло Зібров, співак, народний артист України

Потрібно про це говорити, нікого забороняти не варто. Просто потрібно, щоб старше поклоніння, яке пам'ятає Діда Мороза, пішло, але це буде не скоро – через років 20-30, і тоді вже стане популярнішим Святий Миколай. А поки що насильно не треба цього робити.

Павло Зібров вважає, що головний – Святий Миколай
Павло Зібров вважає, що головний – Святий Миколай / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Сергій Танчинець, фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

У нашій сім'ї діти отримують подарунки як від Святого Миколая під подушку, так і від Діда Мороза під ялинку. Я вважаю, для малюків багато подарунків не буває і якщо можна створити для них подвійну казку, чому б ні.

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Але, я за те, щоб повернутися до коріння і поступово прийти до того, що Святий Миколай був би єдиним як у всьому світі, але називається по-різному: Санта Клаус, Синтерклаас та інші.

Ну так склалося, історично, що Дід Мороз – це радянська історія. Його як такого персонажа до Революції 1917 року не було, але був Святий Миколай. Наше покоління виросло у цій реальності, ми своїм дітям уже розповідаємо, що День святого Миколая є невід'ємною частиною української культури і нашої історії, і ми маємо це поважати.

Сергій Танчинець – "за" Святого Миколая
Сергій Танчинець – "за" Святого Миколая / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

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Але не можна взяти та заборонити Діда Мороза. Як можна заборонити людині бажати бачити цього персонажа та отримувати подарунки від нього на свята? Як на мене, ми зараз більше наголошуємо саме на Святому Миколаї як символі новорічних свят і згодом традиція згадки Діда Мороза відійде і залишиться в нашій культурі як і має бути лише Святий Миколай.

Олена Шоптенко, хореограф

А що тоді говорити про Санта Клауса? Хіба що прибрати Діда Мороза і залишити Санта Клауса?! А взагалі навіщо когось прибирати? Я за Святого Миколая, і за, зокрема, Діда Мороза. Нехай буде такий персонаж, якого люблять діти. Більше персонажів, більше подарунків.

Олена Шоптенко вважає, що треба залишити обох персонажів
Олена Шоптенко вважає, що треба залишити обох персонажів / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Ірина Федишин, співачка

У будь-якому разі у нас в Україні є Святий Миколай – це людина, реальна свята, яка жила на Землі і творила добрі справи. Який спускається з неба з ангелами та слухняним діткам, залишаючи під подушкою подарунки.

Дід Мороз – казковий вигаданий персонаж. Просто для атмосфери свята, тож я більше своїм діткам розповідаю про Святого Миколая.

Ірина Федишин розповідає синам про Святого Миколая
Ірина Федишин розповідає синам про Святого Миколая / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Камалія, співачка

У нашій родині популярніший Дід Мороз, але на Святого Миколая доньки теж отримують подарунки під подушку, під ялинку – у нас і той, і той вітають.

Але я їм пояснюю, що Святий Миколай – це більше релігійний персонаж, який творить дива, приходить до дітей. А Дід Мороз – це казковий герой.

У сім'ї Камалії популярніший Дід Мороз
У сім'ї Камалії популярніший Дід Мороз / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Заряджайте святковим настроєм, переглянувши добірку новорічних фільмів!

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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