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Син та онук Ротару заплатили по 2 000 тисяч доларів, щоб втекти з України до Молдови

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 березня, 11:01
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Днями Анатолія та Руслана Євдокименка затримали на українсько-молдовському кордоні
Стали відомі подробиці втечі син та онука Софії Ротару з України
Стали відомі подробиці втечі син та онука Софії Ротару з України / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Син і онук Софії Ротару та ще шість чоловіків намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на човні . Громадянин Молдови допомагав українцям призовного віку втекти з України. Як повідомляється на сайті Вінницької обласної прокуратури судом задоволено клопотання проти 25-річного громадянина Молдови.

Відомо, що Анатолій та Руслан Євдокименко, а також інші шість українців призовного віку заплатили чоловікові по 2 000 тисяч доларів кожен, щоб перетнути кордон.

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Підозрюваний був обізнаний про способи та порядок здійснення охорони державного кордону представниками служб охорони України та Республіки Молдови, місця дислокацій їх мобільних підрозділів та розташування прикордонних нарядів. Узгодивши час та місце незаконного переправлення громадян України, він увечері 07.03.2022 на надувному човні через річку Дністер дістався берегової лінії території України поряд з пунктом пропуску "Могилів-Подільський – Отач", де його очікували 8 громадян України призовного віку.

Анатолій та Руслан Євдокименко
Анатолій та Руслан Євдокименко / Фото: скріншот

Зазначається, що план втікачів був швидко викритий, тому на українському березі їх одразу заарештували працівники прикордонного загону.

Раніше ми розповідали, чим зараз займається онук Софії Ротару.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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