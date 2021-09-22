Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Замах на Сергія Шефіра ⚽ Шахтар - Динамо: онлайн ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі

Суд Пітта і Джолі

Петиція Кондратюка

Ротару напоїли

Зеленьска в школі

Скандал з Безрук

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Син Софії Ротару зворушив весільним фото батьків: Є вічн екохання!

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
22 вересня, 19:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рівне 53 роки тому знаменита українська співачка вийшла заміж за музиканта і режисера Анатолія Євдокименка. На честь особливої дати їхній син поділився пам'ятним фото
Син Софії Ротару та Анатолія Євдокименка показав їхнє весільне фото
Син Софії Ротару та Анатолія Євдокименка показав їхнє весільне фото / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Руслан Євдокименко, дочка якого показала, як відпочила в Італії зі своїм хлопцем зі списку Forbes, опублікував сімейне фото батьків. На знімку зображені Софія Ротару і тепер уже покійний Анатолій Євдокименко в день їхнього весілля. Щасливих молодят сфотографували, коли вони спускалися по сходах в оточенні близьких.

Кадром Руслан поділився в Instastories і додав зворушливий підпис.

22.09.1968. Є вічне кохання, – написав син Софії Ротару.

Реклама

Сама ж Софія Михайлівна нічого не запостила в соцмережах в цей день, але зазвичай в пам'ятні дати вона публікує архівні фото з чоловіком.

Весілля Софії Ротару й Анатолія Євдокименка в 1968 році
Весілля Софії Ротару й Анатолія Євдокименка в 1968 році / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Що відомо про покійного чоловіка Софії Ротару?

Софія Ротару познайомилася з Анатолієм Євдокименком у 1968 році. Музикант почав залицятися до молодої співачки, і незабаром вони зіграли весілля. У 1970 році у пари народився єдиний син – Руслан.

Реклама

Анатолія і Софію пов'язували і робочі стосунки. Анатолій керував ансамблем "Червона рута" і був режисером-постановником концертних програм Ротару.

23 жовтня 2002 року Анатолій Євдокименко помер від інсульту. Йому було 60 років. Після смерті чоловіка Софія Ротару не вийшла заміж вдруге.

У сина Ротару, Руслана Євдокименко є двоє дітей: дочка Софія Євдокименко і син Анатолій, якого назвали на честь дідуся.

Реклама

Дізнайтеся ще новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
У Наташі Корольової є дворічна дочка!
Ого!
Прем'єра
Найкращі серіали за версією "Еммі-2021"
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти