Син Софії Ротару зворушив весільним фото батьків: Є вічн екохання!

Руслан Євдокименко, дочка якого показала, як відпочила в Італії зі своїм хлопцем зі списку Forbes, опублікував сімейне фото батьків. На знімку зображені Софія Ротару і тепер уже покійний Анатолій Євдокименко в день їхнього весілля. Щасливих молодят сфотографували, коли вони спускалися по сходах в оточенні близьких.
Кадром Руслан поділився в Instastories і додав зворушливий підпис.
22.09.1968. Є вічне кохання, – написав син Софії Ротару.
Сама ж Софія Михайлівна нічого не запостила в соцмережах в цей день, але зазвичай в пам'ятні дати вона публікує архівні фото з чоловіком.
Що відомо про покійного чоловіка Софії Ротару?
Софія Ротару познайомилася з Анатолієм Євдокименком у 1968 році. Музикант почав залицятися до молодої співачки, і незабаром вони зіграли весілля. У 1970 році у пари народився єдиний син – Руслан.
Анатолія і Софію пов'язували і робочі стосунки. Анатолій керував ансамблем "Червона рута" і був режисером-постановником концертних програм Ротару.
23 жовтня 2002 року Анатолій Євдокименко помер від інсульту. Йому було 60 років. Після смерті чоловіка Софія Ротару не вийшла заміж вдруге.
У сина Ротару, Руслана Євдокименко є двоє дітей: дочка Софія Євдокименко і син Анатолій, якого назвали на честь дідуся.
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