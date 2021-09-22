Син Софії Ротару зворушив весільним фото батьків: Є вічн екохання!

Рівне 53 роки тому знаменита українська співачка вийшла заміж за музиканта і режисера Анатолія Євдокименка. На честь особливої дати їхній син поділився пам'ятним фото

Син Софії Ротару та Анатолія Євдокименка показав їхнє весільне фото / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Руслан Євдокименко, дочка якого показала, як відпочила в Італії зі своїм хлопцем зі списку Forbes, опублікував сімейне фото батьків. На знімку зображені Софія Ротару і тепер уже покійний Анатолій Євдокименко в день їхнього весілля. Щасливих молодят сфотографували, коли вони спускалися по сходах в оточенні близьких.

Кадром Руслан поділився в Instastories і додав зворушливий підпис.

22.09.1968. Є вічне кохання, – написав син Софії Ротару.

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Сама ж Софія Михайлівна нічого не запостила в соцмережах в цей день, але зазвичай в пам'ятні дати вона публікує архівні фото з чоловіком.

Весілля Софії Ротару й Анатолія Євдокименка в 1968 році / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Що відомо про покійного чоловіка Софії Ротару?

Софія Ротару познайомилася з Анатолієм Євдокименком у 1968 році. Музикант почав залицятися до молодої співачки, і незабаром вони зіграли весілля. У 1970 році у пари народився єдиний син – Руслан.

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Анатолія і Софію пов'язували і робочі стосунки. Анатолій керував ансамблем "Червона рута" і був режисером-постановником концертних програм Ротару.

23 жовтня 2002 року Анатолій Євдокименко помер від інсульту. Йому було 60 років. Після смерті чоловіка Софія Ротару не вийшла заміж вдруге.

У сина Ротару, Руслана Євдокименко є двоє дітей: дочка Софія Євдокименко і син Анатолій, якого назвали на честь дідуся.

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