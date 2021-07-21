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Син Ротару показав рідкісне фото з мамою з аеропорту. Шанувальники назвали співачку вічно молодою

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
21 липня, 11:34
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У коментарях під фото багато шанувальників 73-річної легендарної співачки захопилися її зовнішнім виглядом. Софія Ротару завжди отримує безліч компліментів від фанатів
Руслан Євдокименко показав нове фото зі своєю мамою Софією Ротару
Руслан Євдокименко показав нове фото зі своєю мамою Софією Ротару / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Син легендарної співачки Софії Ротару, яка привітала онука з його першим DJ-сетом у Києві, показав нове фото з мамою. На своїй сторінці в Instagram Руслан Євдокименко опублікував селфі з Софією Михайлівною. Шанувальники зраділи новому знімку, адже кадри з артисткою її син рідко публікує в Мережі.

Судячи з геолокації, яку Руслан вказав в Instagram, кадр був зроблений в аеропорту "Бориспіль".

Всім прекрасного настрою і удачі, – написав Євдокименко в описі до фото.

Софія Ротару з сином Русланом Євдокименко
Софія Ротару з сином Русланом Євдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Шанувальники зазначили, що Софія Ротару відмінно виглядає і побажали їй і родині чудового відпочинку:

  • Хорошого вам відпочинку. Вічно молода наша Софія Михайлівна!
  • Софія Михайлівна, як завжди, незрівнянна.
  • Які гарні! Хорошого вам відпочинку!
  • Софія Михайлівна така красива, найкраща на Землі.

Скріншот: Instagram

Багато шанувальників захоплюються тим, як Софії Михайлівні вдається так довго зберігати природну красу. До слова, в світі все частіше стали цінувати фото, на яких дівчата і жінки позують без макіяжу, а самі знімки не обробляються ретушшю. Наприклад, недавно на вулицях Києва були помічені портрети простих українок без грама макіяжу.

Раніше ми повідомляли, що внучка Ротару відсвяткувала 20-річчя зі своїм нареченим зі списку Forbes.

З ким зустрічається Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, дізнайтеся у відеосюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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