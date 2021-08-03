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Син Софії Ротару зворушив кадром зі своєю з 20-річною донькою: Батькова гордість

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
3 серпня, 12:52
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Син знаменитої української співачки Руслан Євдокименко порадував шанувальників новою сімейною фотографією. Соня виглядала прямо як його копія
Син Софії Ротару Руслан Євдокименко показав фото з дочкою, Сонею
Син Софії Ротару Руслан Євдокименко показав фото з дочкою, Сонею / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

20-річна внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко, яка раніше ніжно поцілувалася зі своїм бойфрендом на весіллі, позувала для селфі зі своїм батьком. Фото було зроблено під час обіду в ресторані 1950 American Diner, який знаходиться в Каленцано – це італійська провінція Флоренція.

Кадром Руслан Євдокименко поділився у своєму Instagram-акаунті. Зіркові батько і дочка щасливо усміхалися на камеру, а шанувальники відзначили, як Соня Євдокименко схожа на свого батька.

  • "Чарівна, витончена і ніжна у Вас зі Світланою дочка! Нехай вона завжди буде улюблена і щаслива!"
  • "Господи як схожі, папуліна дочуля"
  • "Шикарна Сонечка! Батькова гордість"
  • "Красиві і щасливі! І дуже схожі"

В Італії Соня Євдокименко знаходиться вже не перший тиждень. Саме туди дівчина вирушила святкувати першу річницю стосунків зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим, який раніше увійшов до рейтингу Forbes.

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Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко і її бойфренд Денис Жданов
Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко і її бойфренд Денис Жданов / Фото: instagram.com/denzhadanov

Дивіться сюжет про Соню та її обранця:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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