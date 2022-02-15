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Синові Олександра Пономарьова – 15: як артист привітав спадкоємця

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 14:05
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Український співак привітав свого спадкоємця з днем народження у Мережі
15 лютого сину Олександра Пономарьова виповнилося 15 років.
15 лютого сину Олександра Пономарьова виповнилося 15 років. / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сьогодні молодшому спадкоємцю Олександра Пономарьова, якого подарувала артисту Вікторія Мартинюк, виповнилось 15 років.

У Instagram співак вирішив опублікувати миле фото з Сашком та побажати йому всього найкращого:

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Мій Сашко народився на Стрітення Господнє! Сьогодні йому 15 ! Будь мені справжнім чоловіком і добрим воїном Божим ! Многая і Благая літа, – написав Пономарьов.

Олександр Пономарьов з сином.
Олександр Пономарьов з сином. / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

На фото Пономарьові постали у чорних кофтах. Вони посміхаються, позуючи на камеру. Також артист обійняв за плече свого сина.

Фоловери приєднались до привітань Пономарьова-молодшого. Також деякі прихильники співака зазначили, що Сашко дуже схожий на свого зіркового батька:

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  • Красунчик, весь в тата.
  • Син – красунчик.
  • Дуже привабливий хлопчик.
  • Славний хлопчик.
Скріншот Instagram/ponomaryovoleksandr

Нагадаємо, колишня дружина Пономарьова – Вікторія Мартинюк народила співаку сина у 2007 році.

Саша Пономарьов з мамою
Саша Пономарьов з мамою / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Пара зіграла весілля у 2006 році, проте у 2011-му вони розлучилися. Ходили чутки, що причиною розірвання шлюбу стали зради чоловіка, які дружина не стала терпіти.

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У 2013 році Вікторія вийшла заміж за бізнесмена Тараса Чекурду. Через рік після весілля вона народила другу дитину – дівчинку назвали Емілією.

Водночас Олександр Пономарьов не розголошує своє особисте життя. Раніше співак зізнавався, що зовсім не приховує своєї супутниці, але й привселюдно ділитися всіма деталями не хоче.

До слова, в артиста є старша донька Євгенія, яку подарувала йому Олена Мозгова. Артисти жили разом 10 років.

Раніше перша дружина Пономарьова Олена Мозгова попросила співака не згадувати її в інтерв'ю.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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