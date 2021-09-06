Синові Потапа – 13 років: на кого схожа дитина популярного репера (фото)

Потап та Ірина Горова хоча і розлучилися, та залишилися в добрих стосунках. Їхній спільний син Андрій живе з мамою, але та не перешкоджає тому, щоб хлопчик проводив час із татом. Нещодавно артист відвів сина в школу на 1-ше вересня.
Потап часто публікує спільні світлини з Андрієм, він також бере його з собою на різні тв-шоу і навіть концерти. У день народження сина Олексій опублікував їхне нове спільне фото в Instagram.
13! З днем народження тебе, малюк! Я тебе обожнюю! – написав у пості репер.
Багато шанувальників Потапа зазначили, що його син більше схожий на Ірину.
До речі, у Ірини Горової є дочка, яку продюсерка народила в першому шлюбі з музикантом Юрієм Горовим. Дівчинку Потапу побажали в шлюбі з Настею Каменських.
Зірки поділилися спогадами про шкільний період – дивіться відеосюжет:
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