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Синові Потапа – 13 років: на кого схожа дитина популярного репера (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 10:01
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Син Олексія Потапенка та Ірини Горової – Андрій – в цьому році святкує 13-й день народження. Потап привітав хлопчика і поділився з ним новим фото в Instagram
Потап показав нове фото зі своїм сином
Потап показав нове фото зі своїм сином / Фото: instagram.com/realpotap

Потап та Ірина Горова хоча і розлучилися, та залишилися в добрих стосунках. Їхній спільний син Андрій живе з мамою, але та не перешкоджає тому, щоб хлопчик проводив час із татом. Нещодавно артист відвів сина в школу на 1-ше вересня.

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Потап часто публікує спільні світлини з Андрієм, він також бере його з собою на різні тв-шоу і навіть концерти. У день народження сина Олексій опублікував їхне нове спільне фото в Instagram.

13! З днем народження тебе, малюк! Я тебе обожнюю! – написав у пості репер.

Багато шанувальників Потапа зазначили, що його син більше схожий на Ірину.

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Скріншот: instagram.com/realpotap

До речі, у Ірини Горової є дочка, яку продюсерка народила в першому шлюбі з музикантом Юрієм Горовим. Дівчинку Потапу побажали в шлюбі з Настею Каменських.

Скріншот: instagram.com/realpotap

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Зірки поділилися спогадами про шкільний період – дивіться відеосюжет:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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