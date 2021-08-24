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Синові Софії Ротару сьогодні – 51 рік! Як сім'я привітала Руслана Євдокименка з днем народження (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
24 серпня, 18:06
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Зворушливі пости в соцмережах, фото з сімейних архівів, слова підтримки і любові. Сім'я Руслана зробила йому сюрприз на день народження, який він відзначає в День незалежності України

У День незалежності України, яку сьогодні вітають всі зірки, єдиному синові Софії Ротару виповнився 51 рік. Співачка зворушливо привітала Руслана Євдокименка в своїх соціальних мережах.

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Ротару опублікувала знімок, на якому вона зображена з сином після того, як отримала нагороду "Національна легенда України" з рук президента України Володимира Зеленського.

З днем народження дорогий Руслан. З днем народження любов і гордість моя. Будь здоровий і щасливий, бережи себе!

Також Руслана привітала дружина Світлана. Вона виклала кілька фото чоловіка і написала в пості:

З днем народження Руслан! З любов'ю, теплом і підтримкою.

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Діти ж Руслана вирішили не публікувати окремі пости, а розмістили кілька сторіз. Софія виклала спільне фото з батьком з сімейного архіву, а Анатолій, який виступає під псевдонімом SHMN, поділився гіфкою з привітаннями для тата.

/ Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Сам Євдокименко опублікував пост, в якому привітав Україну з 30-річчям незалежності і не забув згадати і про своє свято.

Немає нічого в житті людини ціннішого, ніж Свобода і Незалежність! Зі святом, Україно! А мене – з Днем народження!

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Дивіться в ролику про особисте життя онучки Софії Ротару:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

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