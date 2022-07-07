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Таємничий обранець Наталії Могилевської допоміг вивезти її вагітну сестру за кордон

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 липня, 12:21
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Завдяки цьому зіркова родичка змогла народити у безпеці. Хлопчик чи дівчинка, та де відбулися пологи – читайте в матеріалі
Коханий Наталії Могилевської допоміг її двоюрідній сестрі
Коханий Наталії Могилевської допоміг її двоюрідній сестрі / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зовсім нещодавно Наталія Могилевська відкрила завісу особистого життя – вона більше не самотня! Свого коханого артистка зустріла у перші дні повномашстабної війни. Вона дуже цінує ці стосунки. Однак розкривати особистість свого обранця артистка не поспішає. Вона обіціє поділитись історію їхнього знайомства після настання миру в Україні.

Наталія Могилевська зізналася, що в цей непростий час коханий чоловік її постійно підтримує. Завдяки обранцю співачці вдалося вивезти до Франції вагітну двоюрідну сестру Ліну. Відомо, що родичка артистки вже народила.

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Співачка з двоюрідною сестрою Ліною (посередині) та рідною сестрою Оксаною Могилою, 2018 рік
Співачка з двоюрідною сестрою Ліною (посередині) та рідною сестрою Оксаною Могилою, 2018 рік / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ми разом з коханим допомогли виїхати моїй сестрі до Франції. Вона народила хлопчика, – поділилася Могилевська в інтерв'ю програмі "Сніданок 1+1".

Що відомо про обранця співачки?

Раніше Наталія Могилевська поділилася, що її чоловік тривай час жив у США. Але зараз він постійно перебуває разом з коханою в Україні, їздить з нею на концерти та оберігає її.

Він старший за мене. Він не військовий, але ми познайомилися у перші дні війни та вивезли величезну кількість дітей, людей. Я розповім історію нашого знайомства, щойно закінчиться війна, – казала раніше співачка.

Нагадаємо, Наталія Могилевська з початку повномасштаної війни прийняла для себе рішення – не залишати Україну. На Батьківщині вона дає благодійні концерти та пише пісні, а ще проводить виставу.

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Днями в Києві вже вдруге відбувся моноспектакль артистки "Я вдома". Це годинний монолог співачки з написаними віршами Юрія Рибчинського. Під час вистави зірка представила одну зі своїх пісень "Немає правди в словах", яку вона присвятила своєму загиблому дядькові в Маріуполі, де його вбили рашисти.

Могилевська на виставі. Фото: пресслужба

Наступну виставу артистка представить 19 липня на сцені Національного театру ім. Лесі Українки.

Зазначимо, Наталя Могилевська раніше брала участь у створенні патріотичного хіта "Ми з України", у якому телеканал "Україна" об'єднав чимало зірок українського шоу-бізнесу.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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