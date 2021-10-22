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Таїсія Повалій заявила про погрози і цькування: Я в своїй країні, а мені некомфортно

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
22 жовтня, 20:50
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Народна артистка України, співачка Таїсія Повалій, вперше розповіла про багаторічне цькування, яке почалося після подій 2014 року. Як співачка справляється із емоціями та переживаннями
Таїсія Повалій зізналася, що відчуває себе некомфортно в Україні
Таїсія Повалій зізналася, що відчуває себе некомфортно в Україні / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Таїсія Повалій, яка нещодавно засвітилася на святі у Баскова, незважаючи на окупацію Криму і війну на Донбасі, продовжила гастролювати по Росії. Це факт обурював і досі обурює багатьох українців. Артистка поскаржилася на цькування.

Коли ми виїжджали працювати – а ми змушені були працювати – почалися проблеми з виїздом: люди поглядали на кордоні, їх же все налаштували, що я ворог. Якось було некомфортно... Скрізь некомфортно: і в аеропорту, і в літаку. Ось я в своїй країні, а мені некомфортно, – зізнається співачка в програмі "Позаочі".

Таїсія Повалій
Таїсія Повалій / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

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Вдома виконавиці доводиться ізолюватися:

Ми закриваємося: до нас ніхто не заходить, ми нікуди не виїжджаємо. Сусіди у нас дуже хороші, але не всі. Хтось з Майдану привозив до нас під будинок всякі погані речі, хтось погрожував... Якщо мені кажуть: "Ми все зробимо, щоб ти поїхала". То я навпаки кажу: "А я не поїду!" Але було важко. Я постійно плакала. Було почуття образи, – розповідає Таїсія.

За словами артистки, іноді вони з чоловіком Ігорем Ліхутою їхали до Іспанії:

Я сідала на терасі ввечері, де нікого немає. Брала келих шампанского та говорила: "Так, я нічого не хочу знати! Давайте, брешіть, поливайте мене брудом! А я – Таїсія Повалій – сиджу в шикарному кріслі, на шикарній терасі і дивлюся на красу природи. Переді мною – величезне море, небо, зірки, місяць ", – згадує Повалій.

Таїсія Повалій
Таїсія Повалій / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

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Але дуже скоро такий спосіб розради перестав допомагати Таїсії:

Шампанське мозок відключає, але емоції вирують. І я вранці прокидалася – і мені ще гірше. І я перейшла на медитації. Нарешті стала себе слухати, з собою розмовляти – я ніколи до цього себе не чула... Я зрозуміла, що найголовніше в житті – це я, – ділиться артистка.

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Марина Григоренко
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